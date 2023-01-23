القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل في جالو

أعلنت مديرية أمن الواحات جالو ضبط متهم في واقعة قتل بمدينة جالو.
وتوفي المجني عليه عقب نقله إلى مستشفى جالو المركزي عقب تعرضه لعدة طعنات، وفق بيان صادر عن المديرية. وجرى التعرف على هوية المجني عليه بعد التحقيق مع الشخص المسعف، كما ضبطت عناصر الأمن ثلاثة أشخاص كانوا في مكان الواقعة، وأفادوا بأن الجاني فر، وبتتبع آثار الجاني جرى ضبطه في حالة سكر.
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ثلاث طعنات بسلاح أبيض
وبينت التحقيقات أن المتهم وجه ثلاث طعنات بسلاح أبيض (حربة بندقية) إلى المجني عليه، واعترف بما نُسب إليه، وعُثر على قنينة خمر داخل سيارته، وفق المديرية. يشار إلى أن رجال الأمن تمكنوا من ضبط جميع المتهمين وإيداعهم في السجن خلال ساعة واحدة.
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