القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل في جالو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن الواحات جالو ضبط متهم في واقعة قتل بمدينة جالو.

وتوفي المجني عليه عقب نقله إلى مستشفى جالو المركزي عقب تعرضه لعدة طعنات، وفق بيان صادر عن المديرية. وجرى التعرف على هوية المجني عليه بعد التحقيق مع الشخص المسعف، كما ضبطت عناصر الأمن ثلاثة أشخاص كانوا في مكان الواقعة، وأفادوا بأن الجاني فر، وبتتبع آثار الجاني جرى ضبطه في حالة سكر.

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