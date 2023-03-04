الشركة العامة للكهرباء تعلن أعمال صيانة وإصلاحات في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت إجراء إصلاحات وصيانة في الزاوية.

وقالت الشركة، في بيان، إن الفرق الفنية بدائرة خطوط الجهد الفائق الغربية التابعة للإدارة العامة لنقل الطاقة عملت على فك التحويرات وإرجاعها إلى وضعها الأصلي على دائرتي (الرويس- بئر الغنم) رقمي (1 و2) جهد (220 ك.ف).

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معدات وقطع غيار جديدة

من جهة أخرى، أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول المزيد من المعدات وقطع الغيار الجديدة الخاصة بمحطات شمال بنغازي وجنوب طرابلس ومصراتة والخمس الموردة من شركتي «GE» الأميركية، و«سيمنس» الألمانية.

من أعمال الإصلاحات بدائرتي (الرويس- بئر الغنم) في الزاوية، 4 مارس 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال الإصلاحات بدائرتي (الرويس- بئر الغنم) في الزاوية، 4 مارس 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال الإصلاحات بدائرتي (الرويس- بئر الغنم) في الزاوية، 4 مارس 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال الإصلاحات بدائرتي (الرويس- بئر الغنم) في الزاوية، 4 مارس 2023. (الشركة العامة للكهرباء)