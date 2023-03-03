بريطانيا تدعم «خطة باتيلي» وتحض الليبيين على احترام ضرورة التسوية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت بريطانيا، اليوم الجمعة، دعم خطة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، لدعوة الأطراف الليبية المعنية للاتفاق على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقالت سفارة بريطانيا لدى ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر»، إن الليبيين يستحقون اليقين والإيمان بمؤسساتهم، وحضت قادة ليبيا على احترام الضرورة إلى التسوية، والاتفاق على شروط الانتخابات واحترام نتائجها.

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خطة أممية لإجراء الانتخابات في ليبيا خلال 2023

وأعلن باتيلي خلال إحاطته إلى مجلس الأمن، الإثنين الماضي، خطته الرامية إلى دفع العملية السياسية والتمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام 2023.

وتنص خطة باتيلي على تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات في ليبيا تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون الانتخابي ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون.