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السفارة الأميركية: مقترح باتيلي سيبنى على التقدم المحرز بين مجلسي النواب والدولة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 08:05 مساء
السفارة الأميركية: مقترح باتيلي سيبنى على التقدم المحرز بين مجلسي النواب والدولة
شعار السفارة الأميركية في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، مساء اليوم الخميس، إن «مقترح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (عبدالله باتيلي) لآلية تمكن (من إجراء) الانتخابات يحفز الجسم السياسي الليبي»، مؤكدة أنه «سوف يُبنى على التقدم الذي أحرزه كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التوصل إلى قاعدة قانونية للانتخابات»، وفق تغريدة نشرتها عبر حسابها على «تويتر».

وحثت السفارة الأميركية في تغريدة ثانية «القادة الليبيين الرئيسيين على التعاطي مع مخطط الممثل الخاص للأمين العالم للأمم المتحدة بطريقة بناءة». واعتبرت في تغريدة ثالثة أن «هذه اللحظة تمثل فرصة لهم لإظهار أنهم (مجلسي النواب والدولة) فعلا متفانون في خدمة احتياجات الشعب الليبي».

ويأتي الموقف الأميركي، بعد ساعات من إعلان المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة تصويت غالبية الأعضاء خلال جلسة اليوم بالموافقة على قبول التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب يوم 7 فبراير الماضي، وسط جدل بين أعضاء المجلس.

خطة أممية لإجراء الانتخابات في ليبيا خلال 2023
وقبل ثلاثة أيام، أعلن الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، خطته الرامية لدفع العملية السياسية والتمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام 2023، التي عرضها على مجلس الأمن الدولي مساء الإثنين الماضي.

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وتنص خطة باتيلي على تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات في ليبيا تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون الانتخابي ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون.

الدبيبة يوجه برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات
ومساء أمس الأربعاء، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إنه أصدر تعليماته «لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة في مجال الدعم الفني والمشورة للمفوضية العليا للانتخابات».

وأضاف الدبيبة عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» أن هذه الخطوة تستهدف «إنجاز استحقاق الانتخابات الوطنية في ليبيا. وذلك تماشيا مع تطلعاتنا لإنهاء المراحل الانتقالية بطريقة سلمية عبر انتخابات حرة ونزيهة».

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