بريطانيا: نؤيد تشكيل فريق توجيهي معني بليبيا.. ونريد كيانا عسكريا موحدا يخضع للمساءلة

قالت ممثلة المملكة المتحدة في مجلس الأمن إن بلادها تؤيد تشكيل فريق توجيهي رفيع المستوى معني بليبيا، وبدعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لإعادة تنشيط العملية السياسية وإجراء الانتخابات خلال العام الجاري.
وأضافت خلال جلسة مجلس الأمن التي تناولت الوضع الليبي اليوم الإثنين: «ينبغي للأطراف السياسية في ليبيا الاتفاق على إجراء الانتخابات»، موجها الشكر إلى مصر على دعم مشاورات مجلسي النواب والدولة.
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وتابعت: «آن الاوان للاستناد إلى هذه الجهود لدعم الوصول إلى الانتخابات التي تحتاج إلى وضع الإطار الدستوري والقوانين».
بريطانيا: نريد كيانًا عسكريًا ليبيا موحدًا يخضع للمساءلة أمام حكومة منتخبة
وأشارت ممثلة بريطانيا في مجلس الأمن إلى تأييد بلاده «جهود توحيد الصفوف العسكرية الليبية المختلفة للوصول إلى كيان عسكري موحد يخضع للمساءلة أمام حكومة منتخبة ويكون قادرا على مواجهة التحديات الأمنية مع ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، واغتنام الفرصة لتحقيق الاستقرار طويل الأمد وتلبية طموحات الشعب، والخوض في حوار شامل لتحقيق الأمن والازدهار للشعب الليبي».
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