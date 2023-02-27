بريطانيا: نؤيد تشكيل فريق توجيهي معني بليبيا.. ونريد كيانا عسكريا موحدا يخضع للمساءلة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت ممثلة المملكة المتحدة في مجلس الأمن إن بلادها تؤيد تشكيل فريق توجيهي رفيع المستوى معني بليبيا، وبدعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لإعادة تنشيط العملية السياسية وإجراء الانتخابات خلال العام الجاري.

وأضافت خلال جلسة مجلس الأمن التي تناولت الوضع الليبي اليوم الإثنين: «ينبغي للأطراف السياسية في ليبيا الاتفاق على إجراء الانتخابات»، موجها الشكر إلى مصر على دعم مشاورات مجلسي النواب والدولة.

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وتابعت: «آن الاوان للاستناد إلى هذه الجهود لدعم الوصول إلى الانتخابات التي تحتاج إلى وضع الإطار الدستوري والقوانين».