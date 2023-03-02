انطلاق أول رحلة جوية بين بنغازي وأثينا منذ 2014

القاهرة - بوابة الوسط

سيرت شركة «ماراثون إيرلاينز» اليونانية أولى رحلاتها الجوية بين أثينا ومدينة بنغازي، اليوم الخميس، تمهيدا لإطلاق عملية للرحلات التجارية بداية من الشهر المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ توقف الرحلات الجوية المباشرة بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي منذ العام 2014.

وأعلنت شركة الطيران اليونانية في بيان أن الرحلات «ستكون بواقع رحلة واحدة في الأسبوع من بنغازي مبدئيًا»، مضيفًا أن الرحلات «ستكون كل إثنين وخميس أسبوعيًا بدءًا من 21 أبريل المقبل».

وأقلعت طائرة الشركة اليونانية من مطار بنينا الساعة 12 ظهر الخميس.

إعلان رسمي بشأن تشغيل الرحلات الجوية بين أثينا وبنغازي

وأمس الأربعاء، نوهت وزارة الخارجية اليونانية في بيان عبر موقعها على الإنترنت، بأنه سيجري «إطلاق خط جوي أثينا - بنغازي - أثينا، يوم الخميس 2 مارس 2023. وعلى وجه التحديد، ستقوم شركتا الطيران اليونانيتان (إير ميديترانيان) و(ماراثون إيرلاينز) بتشغيل هذه الرحلات».

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كما نوهت وزارة الخارجية بأن القنصل اليوناني في بنغازي السفير س. فينيزيلوس كان على متن الرحلة التشغيلية الأولى إلى بنغازي التي سيّرتها شركة «ماراثون إيرلاينز» وصلت فعليا إلى مطار بنينا الدولي صباح اليوم.

الفوائد الاقتصادية للرحلات الجوية بين بنغازي وأثينا

وقالت الوزارة إن «الزيادة في الأنشطة اليونانية في بنغازي، بما في ذلك مساهمة اليونان الكبيرة في إعادة بناء ميناء بنغازي، تؤدي إلى فوائد اقتصادية ملموسة»، لافتة إلى أن إطلاق خط جوي بين أثينا وبنغازي «ينبئ بشكل قوي عن نية بلدنا في وجود تعاون ومساعدة طويلة الأمد مع ليبيا بأكملها، عندما يسمح الوضع الداخلي في ليبيا بذلك».

وتوقعت الخارجية اليونانية أن يعزز الخط الجوي بين أثينا وبنغازي العلاقات بين الشعبين الصديقين إلى جانب استقبال طلبات التأشيرة للدخول إلى اليونان في القنصلية العامة لبنغازي اعتبارًا من 12 فبراير الماضي، كما سيساهم في الوقت نفسه، في مجالات التجارة والاقتصاد، بينما ستزداد تدفقات الأعمال والسياحة.

ونتيجة لذلك، أكدت وزارة الخارجية اليونانية في ختام بيانها أنه سيجري تعزيز الاتصالات الثقافية التي تعمل كجسر صداقة وتفاهم متبادل بين الشعبين.