إخماد حريق اندلع في مقر «دار تايوتا» بطرابلس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، اليوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع بمقر «دار تايوتا» بمنطقة الجبس في العاصمة طرابلس.

وأشارت الهيئة، في منشور مقتضب على صفحتها على «فيسبوك»، إن فرق الإطفاء بعدد من أقسام السلامة الوطنية بالمنطقة الغربية، تعاملوا مع الحريق الذي اندلع في مقر توكيل السيارات في ليبيا.

ولم ترد أي بيانات رسمية عن وجود خسائر بشرية أو حجم الخسائر المادية.

فريق الإطفاء تتعامل مع حريق اندلع في دار تايوتا بطرابلس، الأربعاء 1 مارس 2023 (هيئة السلامة الوطنية)

فريق الإطفاء تتعامل مع حريق اندلع في دار تايوتا بطرابلس، الأربعاء 1 مارس 2023 (هيئة السلامة الوطنية)

فريق الإطفاء تتعامل مع حريق اندلع في دار تايوتا بطرابلس، الأربعاء 1 مارس 2023 (هيئة السلامة الوطنية)