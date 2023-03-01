لجنة حكومية تناقش وضع خطة وإجراءات سريعة لرفع الحظر على الطيران الليبي بالأجواء الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت لجنة مكلفة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، في أول اجتماع لها عقدته اليوم الأربعاء، وضع خطة عمل وإجراءات سريعة لرفع الحظر الجوي المفروض على شركات النقل الجوي الليبية بالأجواء الأوروبية، على ما أعلنت منصة «حكومتنا».

وحضر اجتماع اللجنة الحكومية كل من وكيل وزارة المواصلات ورئيس مصلحة الطيران المدني، ورئيس مصلحة المطارات المُكلف، ومدير إدارة المنافذ بوزارة الداخلية ومندوبين عن جهازي الأمن الداخلي والمخابرات.

خطة وإجراءات سريعة لإعادة فتح الأجواء الأوروبية

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع تناول وضع خطة وإجراءات سريعة لإعادة فتح الأجواء الأوروبية، بداية بالتنسيق مع إيطاليا لاستئناف الرحلات بين البلدين والانتقال إلى مرحلة الرفع النهائي والسماح للطائرات المُسجلة في ليبيا بعبور الأجواء والهبوط في المطارات الأوروبية.

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واتخذ قرار حظر الشركات الليبية من الطيران في الأجواء الأوروبية، منذ العام 2014، بعد إعلان المفوضية الأوروبية حظر التعامل مع جميع شركات النقل، ومنع طائراتها المسجلة تحت رمز (5A)، من التحليق في أجواء الاتحاد الأوروبي والهبوط والإقلاع من مطاراته.

8 شركات طيران ليبية على «اللائحة السوداء» الأوروبية

وتصنف المفوضية الأوروبية، ثماني شركات ليبية من ضمن 103 شركات في العالم في «اللائحة السوداء»، حيث تشمل القائمة على الخطوط الجوية الأفريقية والخطوط الجوية الليبية، وطيران البراق، وغدامس للنقل الجوي، والمجموعة العالمية للطيران والخدمات وطيران النفط.

واستند التحديث لقائمة الاتحاد الأوروبي للسلامة الجوية على رأي متفق عليه لخبراء سلامة الطيران من الدول الأعضاء الذين اجتمعوا في الفترة من 18 إلى 19 مايو 2021 تحت رعاية لجنة السلامة الجوية بالاتحاد الأوروبي، عبر الفيديو «كونفرنس».

والقائمة تخص شركات الطيران التي تخضع لحظر تشغيلي أو قيود تشغيلية داخل الاتحاد الأوروبي لأنها لا تلبي معايير السلامة الدولية.