«المركزي» يعدل ضوابط فتح الاعتمادات المستندية

القاهرة - بوابة الوسط

قرر مصرف ليبيا المركزي إجراء بعض التعديلات على الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية.

جاء ذلك في خطاب لمدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف، ناجي محمد عيسى، إلى عدة جهات ووزارات، نشرته صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ونصت التعديلات على عدم قبول «بوالص الشحن» التي تقدم على الاعتمادات المستندية بتاريخ إبحار قبل تاريخ فتح الاعتمادات باستثناء الاعتمادات المستندية للبضائع السائبة «BULK» واللحوم المجمدة والزيت والسكر والأرز، حيث يقبل في تلك السلع «بوالص الشحن» التي تكون تواريخ الإبحار فيها قبل 30 يوما من تاريخ فتح الاعتماد، مع ضرورة تضمين هذا الشرط ضمن برقية فتح الاعتماد.

التعديلات تطرقت إلى مسألة الإقرارات الجمركية

كما تضمنت قبول مستندات الشحن البري الخاصة بالاعتمادات المستندية لسلعة البيض المخصب وتقاوي البطاطا ذات المنشأ التونسي، كما يسمح بتوريد الإبل والمواشي عن طريق الشحن البري من دول الجوار «النيجر وتشاد والسودان»، والبضائع ذات المنشأ المصري عن طريق المنفذ البري «امساعد - السلوم» حسب الضوابط المعمول بها.

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ويلتزم الموردون بتقديم الإقرارات الجمركية الأصلية الدالة على دخول البضائع الموردة إلى المنافذ الرسمية في ليبيا عن طريق مديري المديريات التابعة لمصلحة الجمارك بدلا من رؤساء المراكز الجمركية، على أن تقدم الإقرارات الجمركية إلى المصارف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلُّم المستندات، وعلى جميع المصارف إبلاغ إدارة الرقابة على المصارف والنقد عن حالات الإخفاق في تقديم الإقرارات الجمركية المطلوبة في حينه وفق التعديلات.