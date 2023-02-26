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بدعم أوروبي.. ورشة عمل بتونس حول المناطق الحرة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 فبراير 2023, 12:31 صباحا
بدعم أوروبي.. ورشة عمل بتونس حول المناطق الحرة في ليبيا
المشاركون في ورشة المناطق الحرة في ليبيا المنعقدة في تونس. (الاتحاد الأوروبي)
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احتضنت تونس خلال يومي 21 و22 فبراير الجاري ورشة عمل خاصة بالمناطق الحرة في ليبيا، على ما أعلن، السبت، مكتب الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

وقال المكتب في بيان، إن الورشة ناقشت آليات وضع إستراتيجية وطنية شاملة للمناطق الحرة من أجل توسيع نطاق حركة التجارة محليا، وتحسين المناخ الاسثماري، ودعم النمو والتنوع الاقتصادي الليبي. كما راجعت الورشة أهم قضايا وتحديات المناطق الحرة وتجارة العبور في ليبيا.

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وشارك في الورشة عدد من المسؤولين الليبيين بوزارات الاقتصاد والتجارة، والخارجية، والتخطيط، فضلا عن ممثلي المنطقة الحرة المريسة، والمنطقة الحرة مصراته، ومصلحة الجمارك و مصلحة التخطيط العمراني.

وتأتي الورشة جزءا من نشاطات مشروع «E-NABLE» الذي يموله الاتحاد الأوروبي، وتنفذه مؤسسة «خبراء فرنسا» والساعي إلى دعم أهم المؤسسات الاقتصادية الليبية في إدخال أدوات حوكمة اقتصادية رقمية في عملها وتحسين الخدمات الرقمية للشركات ورواد الأعمال الليبيين من أجل انتعاش اقتصادي مستدام ومتنوع ورقمي في ليبيا.

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