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الحداد يناقش مع وفد من السفارة البريطانية التعاون المشترك ودعم الجيش

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 10:19 مساء
الحداد يناقش مع وفد من السفارة البريطانية التعاون المشترك ودعم الجيش
لقاء الحداد مع وفد السفارة البريطانية لدى ليبيا، الأحد 20 فبراير 2023. (رئاسة الأركان العامة)
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ناقش رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد، مع وفد من السفارة البريطانية التعاون المشترك ودعم الجيش وتقديم الخبرة التدريبية في كافة المجالات، بحسب رئاسة الأركان العامة.

وحضر لقاء الحداد مع وفد السفارة البريطانية الذي عقد صباح اليوم الإثنين بمقر رئاسة الأركان في طرابلس، نائب الملحق العسكري لوزارة الدفاع البريطانية لدى ليبيا.

وقالت رئاسة الأركان العامة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الحداد أكد في بداية اللقاء على عمق العلاقات بين ليبيا وبريطانيا، وبحث مع وفد السفارة «سبل التعاون المشترك بين البلدين، والعمل الجاد على دعم الجيش الليبي، وتقديم الخبرة التدريبية في كافة المجالات».

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الدعم العسكري البريطاني
ويأتي اللقاء بعد أسبوعين، من لقاء الحداد مع آمر القوات المشتركة في وزارة الدفاع البريطانية اللواء جيم موريس، والوفد المرافق له، يوم 6 فبراير الجاري، والذي جرى بحضور آمر كلية الحرب العليا، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة برئاسة الأركان.

واستعرض الحداد مع وفد وزارة الدفاع البريطانية يومها العلاقات والتعاون المستمر بين البلدين الصديقين. كما ناقش آفاق التعاون المشترك، وتعزيز سبل الدعم في مجالات التدريب والاستشارات العسكرية والأمنية بين البلدين.

وأكد آمر القوات المشتركة في وزارة الدفاع البريطانية اللواء جيم موريس، من جانبه على تقديم الدعم العسكري في مختلف المجالات، وأن العمل جارٍ على التنسيق في برامج التدريب المختلفة.

لقاء الحداد مع وفد السفارة البريطانية لدى ليبيا، الأحد 20 فبراير 2023. (رئاسة الأركان العامة)
لقاء الحداد مع وفد السفارة البريطانية لدى ليبيا، الأحد 20 فبراير 2023. (رئاسة الأركان العامة)
لقاء الحداد مع وفد السفارة البريطانية لدى ليبيا، الأحد 20 فبراير 2023. (رئاسة الأركان العامة)
لقاء الحداد مع وفد السفارة البريطانية لدى ليبيا، الأحد 20 فبراير 2023. (رئاسة الأركان العامة)
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