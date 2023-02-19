بمشاركة ليبية.. موسى فقي يدعو دول المنتدى الأفريقي لتعزيز التعاون في الخدمات الصحية

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، الدول الأعضاء في المنتدى الوزاري الأفريقي رفيع المستوى إلى تعزيز تعاونها، بهدف تقديم خدمات صحية يمكن الاعتماد عليها وضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي في القارة.

جاء ذلك خلال عقد المنتدى على هامش الدورة العادية الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، بمشاركة وكيل وزارة الصحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبدالوكيل.

وتوقع المسؤول الأفريقي أن تلعب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، ووكالة الأدوية الأفريقية التي جرى إنشاؤها مؤخرا أدوارا رئيسية في إدراك تحديات القارة من حيث الصحة والتغذية، وكذلك إنهاء اعتمادها على المساعدات الخارجية.

لقاءات ليبية على هامش المنتدى الوزاري الأفريقي

وعلى هامش المشاركة في المنتدى، عقد وكيل وزارة الصحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبدالوكيل والوفد المرافق له، عدة لقاءات مع وزراء الصحة بالدول العربية والأفريقية، لبحث التعاون المشترك والاستفادة من إمكانيات الاتحاد الأفريقي لخدمة القطاع الصحي في ليبيا والدول الأفريقية، وبحث الملفات المشتركة في جوانب الصحة العامة، والأدوية، ومكافحة الأمراض.

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يشار إلى أن وزراء الصحة الأفارقة رؤساء كل من جنوب أفريقيا، ورواندا، وسيراليون، وإثيوبيا، ومدير عام منظمة الصحة العالمية شاركوا في أعمال المنتدى.

وكيل وزارة الصحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبدالوكيل في لقطة تذكارية مع المشاركين في المنتدى الوزاري الأفريقي رفيع المستوى. (وزارة الصحة)