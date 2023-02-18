أبو الغيط يدعو أمام القمة الأفريقية لتجاوز عقبات إجراء الانتخابات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط جميع الأطراف في ليبيا إلى اللجوء للحل السياسي وتخطي العقبات التي تحول دون إجراء الاستحقاقات الانتخابية.

وشدد أبو الغيط، في كلمته أمام قمة دول الاتحاد الأفريقي المنعقدة اليوم السبت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على ضرورة إنهاء وجود الميليشيات والقوات الأجنبية في ليبيا.

واعتبر أن إجراء الانتخابات يصل بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار السياسي التي تحفظ وحدة البلاد.

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قمة أفريقية تركز على التجارة والغذاء ومواجهة العنف

وركزت القمة السادسة والثلاثين للاتحاد الأفريقي والمستمرة حتّى غدٍ الأحد على مسائل واجهة عنف الجماعات المسلحة في منطقة الساحل والكونغو الديمقراطية وتوفير الغذاء، وإقامة منطقة للتجارة الحرة.

ويشارك 35 رئيس دولة وأربعة رؤساء حكومات على الأقل في القمة، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي قال إن «إفريقيا بحاجة إلى العمل من أجل السلام»، مشيرًا خصوصًا إلى الوضع في منطقة الساحل وشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

جانب من المشاركين في القمة الأفريقية بأديس أبابا وبينهم أبو الغيط، 18 فبراير 2023 (الاتحاد الأفريقي)