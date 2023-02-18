تونس تدعو إلى حل ليبي - ليبي بعيدا عن التدخلات الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت تونس موقفها الثابت إزاء الأزمة الليبية والداعي إلى حل ليبي - ليبي في إطار حوار شامل يجمع مختلف الأطراف الليبية على أساس إعلاء مصلحة ليبيا فوق كل الاعتبارات وبعيدا عن التدخلات الأجنبية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، نيابة عن الرئيس التونسي، قيس سعيد، في اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا التي دعا لها الرئيس دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو والرئيس الحالي لهذه اللجنة، وفق بيان صادر، اليوم السبت، عن وزارة الخارجية التونسية.

- أول اتصال هاتفي بين المنقوش ووزير الخارجية التونسي الجديد

- رؤية قيس سعيد تجاه الأزمة الليبية في أول لقاء بين المنقوش ووزير الخارجية التونسي الجديد

وأكد قيس سعيد دعوة تونس الليبيين إلى التوحد حول مشروع وطني جامع يعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها ويمكنها من القيام بدورها في الحفاظ على أمن المنطقة ويجنبها مزيد من التوتر والتهديدات الأمنية، وشدد على ضرورة مرافقة ليبيا في مسار التسوية السياسية والمصالحة.

وعبر الرئيس التونسي عن استعداد بلاده لاحتضان أي اجتماع بين الليبيين ودعمه ومرافقته استنادا إلى مرجعيات الشرعية الدولية وتحت رعاية الأمم المتحدة، وعبر عن ارتياح تونس لما جرى إنجازه إلى حد الآن من «خطوات ملموسة» في اتجاه تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا، لاسيّما على ضوء نتائج اجتماعات مؤتمر المصالحة الذي انعقد بطرابلس بداية يناير الماضي.