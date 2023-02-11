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أول اتصال هاتفي بين المنقوش ووزير الخارجية التونسي الجديد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 11:04 صباحا
أول اتصال هاتفي بين المنقوش ووزير الخارجية التونسي الجديد
نجلاء المنقوش ونبيل عمار. (أرشيفية)
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أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، حرصها على مواصلة العمل على تعزيز روابط الأخوة والتعاون المشترك بين ليبيا وتونس، وتوطيد العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وذلك في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التونسي الجديد نبيل عمار.

وقدمت المنقوش التهنئة لمناسبة تعيين عمار وزيرا للخارجية، متمنية له كامل النجاح والتوفيق في أداء عمله. وأكد الوزيران استمرار التنسيق والتشاور في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

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نبيل عمار وزيرا للخارجية في تونس
والأسبوع الماضي قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، تعيين عمار وزيرا للخارجية عقب إنهاء مهام وزير الخارجية السابق عثمان الجرندي، ليصبح بذلك رابع وزير يُقال من منصبه منذ مطلع العام.

وأوردت الرئاسة التونسية على موقعها الرسمي، أن سعيّد قرر «إنهاء مهام السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج»، و«تعيين نبيل عمّار مكانه».

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