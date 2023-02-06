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المنقوش تعزي تشاووش أوغلو في ضحايا زلزال تركيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 10:08 صباحا
المنقوش تعزي تشاووش أوغلو في ضحايا زلزال تركيا
المنقوش وتشاووش أوغلو. (أرشيفية: الإنترنت)
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أجرت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، للتعزية في ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا فجر الإثنين وأسفر عن مصرع 76 شخصا وإصابة 440 آخرين.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فقد أعربت المنقوش عن «أصدق مشاعر التعزية والمواساة وتضامنها مع الشعب التركي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع جنوب تركيا، سائلة الله العلي القدير أن يلهمهم الصبر في هذا المصاب الأليم وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل».

- الدبيبة يعزي سورية وتركيا ولبنان في ضحايا الزلزال

وضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.9 درجة وسط تركيا وشمال غرب سورية، اليوم الإثنين، مما أسفر عن مقتل المئات إذ انهارت مبان في المنطقة التي تكسوها الثلوج، فيما بدأ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض. وشعر سكان قبرص ولبنان بالزلزال الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم.

وأعلنت وكالة مكافحة الكوارث التركية أن 76 شخصا قتلوا وأصيب 440، بينما سارعت السلطات بإرسال فرق إنقاذ وطائرات إمدادات إلى المنطقة المتضررة، وأطلقت «إنذارا من المستوى الرابع» يستدعي مساعدة دولية.

الدبيبة يعزي تركيا وسورية ولبنان
وعزى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، سورية وتركيا ولبنان في ضحايا الزلزال الذي ضرب الدول الثلاث فجر اليوم وأسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وقال الدبيبة، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أعزي أشقاءنا بسورية وتركيا ولبنان في ضحايا الزلزال الأليم، رحمهم الله جميعا، وشفى جراح المصابين، وكتب السلامة والنجاة لمن لا يزالون عالقين تحت الأنقاض.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تضامن ليبيا التام معكم في هذا المصاب الجلل، وقال «دعواتنا لأهلنا في المناطق المتضررة بالسلامة والعافية».

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