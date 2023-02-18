دينيس ساسو نغيسو: علينا الذهاب إلى مؤتمر المصالحة الشامل في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

طلب رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا رئيس الكونغو، دينيس ساسو نغيسو، من المجتمع الدولي مساعدة الدولة الليبية على استعادة استقرارها.

وأعرب دينيس ساسو نغيسو خلال كلمته في الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المنعقد خلال يومي 18 و19 فبراير الجاري بأديس أبابا بإثيوبيا عن تفاؤله بشأن عملية السلام الجارية في ليبيا حيث يعتقد أنه يتعين علينا الذهاب إلى مؤتمر المصالحة الوطنية الشامل.

ودعا رئيس الكونغو برازافيل، الذي كان محاطًا بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتريس، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، إلى جانب الشركاء الإستراتيجيين إلى «مساعدة ليبيا على استعادة استقرارها».

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غوتيريس: لا أجندة لنا في ليبيا سوى ضمان حق الليبيين في العيش بسلام

وأمس الجمعة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأمم المتحدة ليس لديها أجندة أو هدف بشأن ليبيا إلا ضمان حق الشعب الليبي في العيش بسلام، والتصويت في انتخابات نزيهة ومشاركة ثمار رخاء بلدهم.

وأعرب غوتيريس في كلمته أمام لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، عن امتنانه للجنة لدعم عملية المصالحة الوطنية الجامعة. وأشار إلى أن ممثله الخاص شارك في المنتدى التحضيري لمؤتمر المصالحة في طرابلس، قبل أن يسافر إلى برازافيل للقاء رئيس اللجنة ساسو نغيسو واستطلاع سبل دعم الأمم المتحدة لجهود الاتحاد الأفريقي. وجدد الأمين العام استعداد الأمم المتحدة لدعم هذا الجهد الذي يقوده الاتحاد الأفريقي، بروح التعاون بين المنظمتين.