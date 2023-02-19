هدم مبانٍ مخالفة في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، السبت، إزالة وهدم مباني مخالفة بشارع النخيل في مدينة بني وليد.

وشارك في عمليات الإزالة والهدم «اللواء 444 قتال»، ومديرية أمن بني وليد، وشركة الخدمات العامة طرابلس، وجهازي الشرطة الزراعية والحرس البلدي بني وليد، وفق بيان صادر عن الإدارة.

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- هدم مبان مخالفة بشارع النخيل في بني وليد

وأكدت الإدارة استمرار الأعمال حتى استكمال جميع المهام المسندة إليها من النائب العام. والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة استمرار أعمال الإزالة وهدم المباني المخالفة في شارع النخيل بمدينة بني وليد.

هدم مبانٍ مخالفة في بني وليد، 18 نوفمبر 2023. (إدارة إنفاذ القانون)

هدم مبانٍ مخالفة في بني وليد، 18 نوفمبر 2023. (إدارة إنفاذ القانون)

هدم مبانٍ مخالفة في بني وليد، 18 نوفمبر 2023. (إدارة إنفاذ القانون)

هدم مبانٍ مخالفة في بني وليد، 18 نوفمبر 2023. (إدارة إنفاذ القانون)

هدم مبانٍ مخالفة في بني وليد، 18 نوفمبر 2023. (إدارة إنفاذ القانون)