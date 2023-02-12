بالصور.. إزالة مبانٍ مخالفة في منطقة الظهرة ببني وليد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، إزالة وهدم المباني المخالفة في منطقة الظهرة ببني وليد.

وأشارت الداخلية، في بيان، إلى أن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية نفذت عملية الإزالة، أمس السبت، رفقة قوة من اللواء (444 قتال)، ودوريات من مديرية أمن بني وليد وشركة الخدمات العامة طرابلس وجهازي الشرطة الزراعية والحرس البلدي بني وليد.

مخالفات في بني وليد

ونوهت إلى «تواصل عمليات الإزالة والهدم للمباني المخالفة داخل مدينة بني وليد، بناءً على تعليمات النائب العام».

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ويوم السبت، أزالت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عدد من المباني المخالفة على خط النهر الصناعي بمدينة بني وليد. وقالت بيان الداخلية إن تلك الأعمال جاءت تنفيذاً لتعليمات النائب العام؛ وعقب أخذ الإذن من نيابة بني وليد بعد مراجعتها لاجراءات هذه المباني المخالفة.

من عمليات إزالة وهدم المباني المخالفة في منطقة الظهرة ببني وليد، 12 فبراير 2023. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

من عمليات إزالة وهدم المباني المخالفة في منطقة الظهرة ببني وليد، 12 فبراير 2023. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

من عمليات إزالة وهدم المباني المخالفة في منطقة الظهرة ببني وليد، 12 فبراير 2023. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

من عمليات إزالة وهدم المباني المخالفة في منطقة الظهرة ببني وليد، 12 فبراير 2023. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)