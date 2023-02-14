هدم مبان مخالفة بشارع النخيل في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط

باشرت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية اليوم الإثنين، أعمال إزالة وهدم للمباني المخالفة بشارع النخيل بمدينة بني وليد، بناء على تعليمات النائب العام.

وتجرى هذه الأعمال رفقة قوة من «اللواء 444 قتال»، التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ودوريات من مديرية أمن بني وليد، وشركة الخدمات العامة طرابلس، وجهازي الشرطة الزراعية والحرس البلدي بني وليد، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك».

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وحثّت إدارة إنفاذ القانون أصحاب المباني المخالفة، الذين لم يقوموا بإخراج أمتعتهم ومقتنياتهم بضرورة الإسراع في إخراجها، لافتة إلى أن الإزالة ستشمل كافة المباني المخالفة بدون استثناء.

جانب من عملية هدم المباني المخالفة في مدينة بني وليد، الإثنين 13 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من عملية هدم المباني المخالفة في مدينة بني وليد، الإثنين 13 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من عملية هدم المباني المخالفة في مدينة بني وليد، الإثنين 13 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)