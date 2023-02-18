«الداخلية»: ضبط مطلوب في قضية اتجار بالبشر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، ضبط مطلوب على ذمة قضية اتجار بالبشر.

ويدعى المتهم المطلوب «أ. ل. ب»، ونفذت عملية القبض عليه دوريات المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وجاءت عملية القبض بناء على كتاب النائب العام الصادر بتاريخ 12 يونيو الماضي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المتهم وإحالته إلى جهات الاختصاص.