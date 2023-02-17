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نجيب ساويرس يشكر السلطات الليبية بعد إطلاق المصريين الستة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 فبراير 2023, 10:07 مساء
نجيب ساويرس يشكر السلطات الليبية بعد إطلاق المصريين الستة
رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، (أرشيفية: الإنترنت)
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وجّه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الشكر إلى السلطات الليبية على جهودها بعد إطلاق المصريين الستة الذين كانوا محتجزين داخل ليبيا.

وقال ساويرس، في تدوينة على حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الجمعة، إن «الشباب الأقباط الستة كانوا بصدد الهجرة إلى إيطاليا»، قبل أن يُحتجزوا من قِبل «عصابة هجرة غير شرعية»، مؤكدًا أنهم جميعًا بصحة طيبة.

الخارجية المصرية تعلن إطلاق مواطنيها
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية المصرية إطلاق المصريين الستة وفقاً للمعلومات الواردة من السفارة المصرية فى طرابلس.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السفير أحمد أبوزيد: «نتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن بإذن الله»، ولم يوضح أبوزيد تفاصيل إطلاق المحتجزين.

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وأشارت الوزارة، في بيان صباح اليوم، إلى أن مواطنيها الستة كانوا محتجزين في مركز للهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا لا يخضع للسلطات الليبية، كاشفة عن تواصل السفارة مع الجهات الليبية المعنية للإفراج عنهم.

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