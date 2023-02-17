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ضبط طالب سرق 104 آلاف دينار من والده في سوق الخميس امسيحل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 فبراير 2023, 01:55 صباحا
ضبط طالب سرق 104 آلاف دينار من والده في سوق الخميس امسيحل
الطالب وزميله المتهمان بسرقة الأموال (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الخميس، القبض على طالب سرق 104 آلاف دينار من والده في سوق الخميس امسيحل.

وأوضح منشور عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك» أن مركز مركز شرطة سوق الخميس امسيحل بمديرية أمن النواحي الأربع تلقى بلاغا من أحد المواطنين ضد ابنه المدعو «م.ص.خ.ا» (طالب)، والمدعو «ن.ع.ا» متهما إياهما بسرقة مبلغ مالي قدره 104 آلاف دينار من داخل منزله.

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وجرى تكليف أعضاء التحري بالمركز وبالتعاون مع أعضاء التحري بقسم البحث الجنائي بجمع المعلومات والتحري عنهما، حيث جرى ضبط المتهمين ومعهما مبلغ مالي وقدره 63.750 الف دينار فقط، ومركبة آلية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالتهما إلى نيابة الأحداث.

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