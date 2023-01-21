  • Alwasat News
Atwasat

ضبط متهم بسرقة سيارة صديقه في جزيرة باب السلام بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 04:39 مساء
ضبط متهم بسرقة سيارة صديقه في جزيرة باب السلام بطرابلس
عناصر الشرطة يلقون القبض على متهم بطرابلس. (أرشيفية: مديرية أمن طرابلس)
alwasat radio

ألقت وحدة المهام الخاصة بمديرية أمن طرابلس القبض على متهم بسرقة سيارة صديقه في منطقة جزيرة باب السلام.

وقالت المديرية في بيان اليوم السبت إن دورية القوة المتواجدة بجزيرة باب السلام تلقت بلاغا بسرقة سيارة في بالمنطقة، فيما عثر على سيارة مركونة، وجرى ضبط شخص ادعى أنها ملكه، ليتبين لاحقًا أنها السيارة المسروقة.

وبعد حضور الشاكي، تفاجأ أن السارق صديقه، فيما جرى ضبط المشتبه به ونقله بسيارته إلى مركز شرطة الفرناج.

- ضبط 143 سيارة دون لوحات في أبوسليم
- زوجة تحرض عشيقها على قتل زوجها في طرابلس
- نصائح ضرورية قبل شراء سيارة عبر الإنترنت

المتهم يعترف بسرقة السيارة
وبالاستدلال معه و مواجهته اعترف بنسخه مفاتيح سيارة صديقه وسرقتها، ونقلها بعد ذلك إلى مزرعة أحد معارفه لإخفائها، كما ادعى للمقربين منه أنه اشتراها حديثًا.

وأشارت المديرية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهم وإحالته للنيابة من حيث الاختصاص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السنة القمرية الجديدة.. «أرنب» في أنحاء العالم و«قط» في فيتنام وحدها

السنة القمرية الجديدة.. «أرنب» في أنحاء العالم و«قط» في فيتنام وحدها
«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ

«اقتصاد بلس»: باشاغا.. تحصلنا على مليار دينار فقط.. وخصصناه للجان الطوارئ
حقيقة زياش وبرشلونة: اللاعب عرض نفسه على النادي الكتالوني

حقيقة زياش وبرشلونة: اللاعب عرض نفسه على النادي الكتالوني
كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة

كاريكاتير خيري - حكومة إسرائيلية جديدة
25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب

25 يناير.. عودة الدوري الليبي مرحلة الإياب
محكمة العدل تتلقي طلب الأمم المتحدة لإبداء الرأي حول الاحتلال الإسرائيلي

محكمة العدل تتلقي طلب الأمم المتحدة لإبداء الرأي حول الاحتلال الإسرائيلي
برشلونة المتصدر يبحث عن الابتعاد بالصدارة والريال في مواجهة صعبة أمام بيلباو في الدوري الإسباني

برشلونة المتصدر يبحث عن الابتعاد بالصدارة والريال في مواجهة صعبة أمام بيلباو في ...
الدوري الإيطالي: نابولي لتعويض صدمة الكأس ويوفنتوس للاستفاقة

الدوري الإيطالي: نابولي لتعويض صدمة الكأس ويوفنتوس للاستفاقة
مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة

مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة
خبير بـ«المجلس الأطلسي»: الموقف الإيطالي بشأن ليبيا يمضي على الطريق الصحيح

خبير بـ«المجلس الأطلسي»: الموقف الإيطالي بشأن ليبيا يمضي على الطريق الصحيح
«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟

«وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟
كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!

كاريكاتير حليم - الحكومة في خدمة المواطن!
السعودية: لا تطبيع مع «إسرائيل» إلا بعد قيام دولة فلسطينية

السعودية: لا تطبيع مع «إسرائيل» إلا بعد قيام دولة فلسطينية
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب

كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
باتيلي يتعاطف مع أهالي سرت في ظل الإحباط الناجم عن تعثر محاولات إعادة إعمار المدينة

باتيلي يتعاطف مع أهالي سرت في ظل الإحباط الناجم عن تعثر محاولات إعادة إعمار ...
عقيلة: الانتخابات يمكن أن تعقد في نوفمبر المقبل

عقيلة: الانتخابات يمكن أن تعقد في نوفمبر المقبل
الدبيبة: لا نريد سلطة عسكرية تحكمنا مرة أخرى ولن نتخلى عن راية الاستقلال

الدبيبة: لا نريد سلطة عسكرية تحكمنا مرة أخرى ولن نتخلى عن راية الاستقلال
تقرير «البقاء للأغنى»: ثلثا الثروات الجديدة بالعالم في يد 1% فقط من البشر بثروة قيمتها 26 تريليون دولار

تقرير «البقاء للأغنى»: ثلثا الثروات الجديدة بالعالم في يد 1% فقط من البشر بثروة ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الداخلية تعلن آخر الاستعدادات في طرابلس لمؤتمر وزارة الخارجية العرب (صور)
الداخلية تعلن آخر الاستعدادات في طرابلس لمؤتمر وزارة الخارجية ...
الدبيبة يدعو نساء ليبيا لـ«الشراسة» في طلب حقوقهن
الدبيبة يدعو نساء ليبيا لـ«الشراسة» في طلب حقوقهن
عون: ليبيا تستورد نحو 75% من الوقود.. ويجب استغلال النفط قبل الاضطرار للاستغناء عنه
عون: ليبيا تستورد نحو 75% من الوقود.. ويجب استغلال النفط قبل ...
القبض على متهم بالقتل في ترهونة
القبض على متهم بالقتل في ترهونة
ضبط متهم بسرقة سيارة صديقه في جزيرة باب السلام بطرابلس
ضبط متهم بسرقة سيارة صديقه في جزيرة باب السلام بطرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
الحبري يكشف سبب إقالته من المصرف المركزي
الحبري يكشف سبب إقالته من المصرف المركزي...
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
المزيد
اللافي يرد على الدبيبة: المصالحة ليست مجال تجارة أو مزايدة سياسية
اللافي يرد على الدبيبة: المصالحة ليست مجال تجارة أو مزايدة ......
رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»
رسائل توعية من مركز مكافحة الأمراض بشأن «أمراض الشتاء»...
صيانة خطوط ومحولات الكهرباء في طبرق
صيانة خطوط ومحولات الكهرباء في طبرق...
ضبط متهم بسرقة سيارة صديقه في جزيرة باب السلام بطرابلس
ضبط متهم بسرقة سيارة صديقه في جزيرة باب السلام بطرابلس...
القبض على متهم بالقتل في ترهونة
القبض على متهم بالقتل في ترهونة...
المزيد