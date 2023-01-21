ضبط متهم بسرقة سيارة صديقه في جزيرة باب السلام بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ألقت وحدة المهام الخاصة بمديرية أمن طرابلس القبض على متهم بسرقة سيارة صديقه في منطقة جزيرة باب السلام.

وقالت المديرية في بيان اليوم السبت إن دورية القوة المتواجدة بجزيرة باب السلام تلقت بلاغا بسرقة سيارة في بالمنطقة، فيما عثر على سيارة مركونة، وجرى ضبط شخص ادعى أنها ملكه، ليتبين لاحقًا أنها السيارة المسروقة.

وبعد حضور الشاكي، تفاجأ أن السارق صديقه، فيما جرى ضبط المشتبه به ونقله بسيارته إلى مركز شرطة الفرناج.

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المتهم يعترف بسرقة السيارة

وبالاستدلال معه و مواجهته اعترف بنسخه مفاتيح سيارة صديقه وسرقتها، ونقلها بعد ذلك إلى مزرعة أحد معارفه لإخفائها، كما ادعى للمقربين منه أنه اشتراها حديثًا.

وأشارت المديرية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهم وإحالته للنيابة من حيث الاختصاص.