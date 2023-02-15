المنظمة الدولية للهجرة: ‭ ‬73مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم في تحطم قارب قبالة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا اليوم الأربعاء إن 73 مهاجرا على الأقل فُقدوا ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد تحطم قارب قبالة السواحل الليبية أمس الثلاثاء.

وأضافت المنظمة في حسابها الرسمي عبر تويتر أن سبعة ناجين فقط تمكنوا من العودة إلى الشاطئ من القارب الذي كان يقل نحو 80 شخصا أفادت التقارير بأنهم كانوا في طريقهم إلى أوروبا، وفق وكالة «رويترز».

آخر إحصاءات وفيات المهاجرين قبالة سواحل ليبيا

وفي آخر إحصاءاتها، وثقت منظمة الهجرة وفاة 114 مهاجرًا غير شرعيين وفقدان 436 آخرين، خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى الشواطئ الأوروبية، وذلك خلال الفترة من أول يناير وحتى 30 أبريل 2022، وأشارت إلى إعادة أربعة آلاف و461 مهاجرًا إلى ليبيا خلال الفترة نفسها.

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وتوزع المهاجرون بواقع ثلاثة آلاف و876 رجلًا، و126 امرأة، بينما أعيد إلى البلاد 246 مهاجرًا خلال ستة أيام فقط، من 24 إلى 30 أبريل الماضي. وأشارت المنظمة إلى إعادة 32 ألفًا و425 مهاجرًا إلى ليبيا خلال العام الماضي، فيما تُوفي 662 شخصًا، وفُقِد 891 آخرون.