بحضور اللافي.. إطلاق منصة «ليبيا بلاس» المناهضة لخطاب الكراهية

القاهرة - بوابة الوسط

شهد الملتقى الشبابي للمؤثرين الليبيين المنعقد في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان «نحو السلام» إعلان إطلاق منصة الشباب الليبي «ليبيا بلاس».

وتستهدف المنصة الحد من خطاب الكراهية والدعوة إلى التسامح والسلام، ومن المقرر أن توفر مساحة للشباب لنشر أفكارهم ورؤاهم والحث على الحوار وتقبل الآخر وبناء السلام وتحقيق الاستقرار في ليبيا، وفق ما نقل المجلس الرئاسي في بيان عن المشرفة على المنصة، فاطمة بن خيال.

- الانتخابات والمصالحة في مشاورات اللافي وأوردمان

- اللافي يستعرض مع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري ملف المصالحة الوطنية

- اللافي يرد على الدبيبة: المصالحة ليست مجال تجارة أو مزايدة سياسية

وشارك في الملتقى عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، معتبرا أن مشاركة شباب بمختلف مكوناتهم في الملتقى توضح رغبتهم في التغيير، وصناعة السلام والاستقرار والمساهمة في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي. وقال إن الشباب هم أحد أعمدة المشروع الذي يتطلب بذلهم أقصى جهد للحد من التشتت والانقسام والحث على الحوار لحل الخلافات، والتأسيس لثقافة قبول الآخر، واحترام رأيه، وتجنب العنف وخطاب الكراهية، للمساهمة في إعادة الأمن والسلام والاستقرار.

اللافي يتحدث خلال الملتقى الشبابي للمؤثرين الليبيين في طرابلس، 14 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)

الملتقى الشبابي للمؤثرين الليبيين في طرابلس، 14 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)

الملتقى الشبابي للمؤثرين الليبيين في طرابلس، 14 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)