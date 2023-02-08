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الانتخابات والمصالحة في مشاورات اللافي وأوردمان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 فبراير 2023, 04:13 مساء
الانتخابات والمصالحة في مشاورات اللافي وأوردمان
لقاء اللافي مع أوردمان، 8 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)
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بحث عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الأربعاء، مع القائم بالأعمال لسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، سبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والوصول للانتخابات وفق قاعدة دستورية تتفق عليها كل الأطراف، وأهمية مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وأكد اللافي سعي المجلس الرئاسي نحو خلق توافق بين كل الأطراف السياسية في ليبيا، ودعمه للقاءات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، ومضيه في خطوات جديدة لمشروع المصالحة الوطنية، لافتًا إلى أهمية «وجود قاعدة دستورية صحيحة مرتكزة على توافق شامل يفضي إلى الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب»، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

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وأشار البيان إلى إشادة المسؤول الأميركي بجهود المجلس ومحاولاته الوصول إلى توافقات بين كل الأطراف السياسية، وكذلك جهوده في مشروع المصالحة الوطنية «الذي يعتبر التحدي الكبير والمهم لبداية مشروع انتخابات حقيقية يحقق الاستقرار في البلاد».

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