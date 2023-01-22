اللافي يستعرض مع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري ملف المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، مساء اليوم الأحد، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي، ملف المصالحة الوطنية، على وقع الملتقى التحضيري الذي عُقِد أخيرًا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللافي والمريخي، لبحث أهم المستجدات السياسية في ليبيا، وسبل دفع العملية السياسية، من خلال التأكيد على إجراء الاستحقاقات الانتخابية، بحسب بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

ونقل البيان عن الوزير القطري ثناءه على «دور المجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية»، وأن «نجاح الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع له أصداء دولية إيجابية»، متمنيًا «الاستمرار في هذه الخطوات التي تجمع كافة الأطياف السياسية في مكان واحد داخل ليبيا».

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اللافي: المجلس الرئاسي حريص على إنجاح العملية الانتخابية

من جهته، أكد اللافي حرص المجلس الرئاسي على إنجاح العملية الانتخابية التي ينتظرها الشعب، مثمنًا في الوقت نفسه «مجهودات دولة قطر في دعم العملية السياسية في ليبيا».

وأقام المجلس الرئاسي الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس، بمشاركة محلية وأجنبية، وغاب عن الملتقى مجلسا النواب والدولة، فيما ألقى عدد من المسؤولين الأجانب كلمات خلال الملتقى منهم رئيس الاتحاد الأفريقي وأمين عام جامعة الدولة العربية والمبعوث الأممى لدى ليبيا.