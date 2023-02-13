الدبيبة يصدر تعميما بشأن العلم الوطني قبل احتفالات فبراير

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، جميع الجهات العامة والخاصة والمواطنين بمراعاة احترام العلم الوطني وتوقيره والحفاظ على مظهره بالشكل الذي يليق بمكانته عند رفعه في المناسبات كافة، وذلك تزامنا مع الذكرى الثانية عشرة لثورة السابع عشر من فبراير.

وقال الدبيبة في منشور، أمس الأحد، إن هذا التعميم هو التزام من حكومة الوحدة الوطنية بـ«صون هيبة الدولة».

حظر استغلال العلم الوطني في الإعلانات والعلامات التجارية

وطلبت الحكومة من جميع الجهات «مراعاة ما ذكر عند رفعها للعلم الوطني في المناسبات كافة، وخفضه عند الانتهاء من الاحتفال أو العناية به حال استمرار رفعه بما يضمن الحفاظ على ألوانه وحالته». وحظر المنشور «استغلال العلم الوطني» في الإعلانات والعلامات التجارية.

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وأصدر الدبيبة قرارا بمنح الخميس المقبل عطلة رسمية لمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير. جاء ذلك في القرار رقم 75 للعام 2023، الذي نشرته الحكومة.