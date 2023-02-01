الدبيبة والكبير يتفقدان «اللواء 162» بمنطقة العسة

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مساء الأربعاء، رفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، جولة تفقدية لـ«ابلواء 162» مشاة بمنطقة العسة، التابع للمنطقة العسكرية الساحل الغربي، وكان في استقبالهم اللواء صلاح النمروش، وعدد من الضباط التابعين للواء.

وتفقد الدبيبة، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك»، أوضاع المعسكر، وحضر الجمع المسائي للقوة العسكرية للواء، مؤكدا أهمية تفعيل النقاط الحدودية ودعمها للقيام بدورها في حماية الحدود، ومنع التهريب بأنواعه كافة. كما تفقد عددا من المشروعات المتوقفة بالمنطقة، والنقطة الأمنية التابعة لمكافحة الإرهاب، واستمع سكان المنطقة للصعوبات التي واجهتهم باعتبارهم في منطقة حدودية تتمتع بظروف خاصة.

وفد حكومي للوقوف على مشاكل العسة

وأصدر الدبيبة قرارا بتكليف لجنة حكومية برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، لزيارة منطقة العسة التابعة لمدينة الجميل غرب ليبيا، للوقوف على المشاكل التي تعانيها المنطقة ووضع الحلول اللازمة.

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افتتح مبنى فندق مستقبل الجميل

وفي سياق متصل، التقى الدبيبة فعاليات منطقة الجميل، حيث افتتح ضمن «خطة عودة الحياة» مبنى فندق مستقبل الجميل، رفقة وزيري الرياضة عبدالشفيع الجويفي والشباب فتح الله الزني.

كما تفقد الدبيبة أوضاع مستشفى الجميل المتوقف العمل به منذ عشر سنوات، مصدرًا تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لاستكماله وبدء العمل فيه، ليؤدي عمله حسب حاجة المنطقة.

الدبيبة يتفقد «اللواء 162» بمنطقة العسة التابعة لبلدية الجميل غرب ليبيا، الأربعاء 1 فبراير 2023 (حكومة الوحدة)

الدبيبة يتفقد «اللواء 162» بمنطقة العسة التابعة لبلدية الجميل غرب ليبيا، الأربعاء 1 فبراير 2023 (حكومة الوحدة)

الدبيبة يتفقد «اللواء 162» بمنطقة العسة التابعة لبلدية الجميل غرب ليبيا، الأربعاء 1 فبراير 2023 (حكومة الوحدة)