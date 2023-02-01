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بينها الموافقة على مشاريع واعتماد مذكرات تفاهم.. 18 قرارا لحكومة الوحدة خلال اجتماعها بالجميل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 03:45 مساء
بينها الموافقة على مشاريع واعتماد مذكرات تفاهم.. 18 قرارا لحكومة الوحدة خلال اجتماعها بالجميل
اجتماع حكومة الوحدة العادي الثاني في مدينة الجميل، 1 فبراير 2023. (حكومتنا)
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خلص اجتماع حكومة الوحدة العادي الثاني خلال العام 2023، المنعقد في مدينة الجميل برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إلى 18 قرارًا تتعلق أغلبها بالموافقة على مشاريع جديدة، من بينها ما يجري تنفيذه في البيضاء وبنغازي، واعتماد مذكرات تفاهم.

وشملت القرارات اعتماد محضر الاجتماع السابق، والموافقة على إنشاء فروع لوزارة العدل في نطاق محكمة استئناف درنة تحت اسم «فرع وزارة العدل درنة»، ومنح الإذن لمصلحة الطيران المدني لاستكمال إجراءات الترسية والتعاقد على تنفيذ مشروع توريد ثلاث محطات رادارية لتسيير الحركة الجوية واستثنائها من شروط توفير خطاب ضمان التأمين الابتدائي (05%) عند تقديم العروض.

إضافة إلى منح الإذن لمصلحة الطرق والجسور في التعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الأشغال العامة «الجبل الأخضر» لتنفذ مشاريع خاصة بأعمال الصيانة الطارئة والدورية ببلدية البيضاء، ومنح الإذن لوزارة المواصلات بالتعاقد مع مكاتب استشارية عالمية لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتخطيطية والفنية لتنفيذ مشروعي طريق العبور (مصراتة – تمنهت أغاديس) وطريق العبور (بنغازي – الكفرة – السودان) وتخصيص التغطية المالية اللازمة من موازنة 2023.

مشاريع مرافق لـ6 مدن.. وتنفيذ مشروع الدائري الثالث بطرابلس
فضلا عن الموافقة على ترفيع المركز الصحي الدافنية إلى مجمع عيادات يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ومنح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق للتعاقد بطريقة التكليف المباشر مع شركات استشارية متخصصة للقيام بإعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لتنفيذ مشروعات المرافق المتكاملة لمدن تاجوراء، جنزور، الزاوية، زوارة، الجميل ورقدالين.

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كذلك الموافقة على اعتماد موقع ببلدية عين زارة (معسكر السعداوي سابقا) مركزًا خدميًا للمنطقة، واعتماد الملحق رقم «2» المقدم من جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بخصوص العقد المبرم مع ائتلاف الشركات المصرية بشأن تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس.

مذكرات تفاهم مع تركيا وتونس
ووافقت الحكومة أيضًا على منح الإذن لوزارة الثقافة بالتوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الثقافي مع تركيا، واعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة العمل والتأهيل ووزارة التشغيل والتكوين التونسية في مجال التشغيل وتبادل الأيدي العاملة والتدريب المهني.

إصلاح أعطال «الكهرباء» في 6 مدن
علاوة على الموافقة على نقل تبعية الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب إلى وزارة الشباب، ومنح الإذن للشركة العامة للكهرباء بمباشرة إجراءات التفاوض مع شركة «ميدليك» لتوريد المواد والمعدات المطلوبة لتنفيذ مشروعات إعادة إعمار وتأهيل شبكة الإنارة العامة بالمنطقة الوسطى، وإصلاح الأضرار التي تعرضت لها الشبكة في مناطق مصراتة، تاورغاء، أبوقرين، أبونجيم، سرت والجفرة.

فضلا عن منح الإذن لشركة الكهرباء بالتعاقد مع شركتي «الصناعات الكهربائية» و«ميدلك» بشأن مشروع توريد محطات «11 ك. ف» أحادية وثنائية القضبان.

تطوير مستشفى العجيلات
وقررت الحكومة كذلك اعتماد إعادة تسمية معهد الدراسات الدبلوماسية إلى معهد «منصور الكيخيا» للدراسات الدبلوماسية، تكريما لوزير الخارجية السابق ومندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة إبان النظام الملكي.

وكلفت الحكومة جهاز تنمية وتطوير المرافق الإدارية «odac» باستكمال وتطوير مستشفى العجيلات العام، ووافقت على اعتماد نتائج لجنة مبادرة رئيس الوزراء للإقراض والإسكان الشبابي والأسر المحتاجة التي سيجرى الإعلان عنها غدا الخميس، أعطت الإذن لوزارة الشؤون الاجتماعية لتوريد 2000 جهاز قارئ لغة «برايل» لفاقدي البصر.

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