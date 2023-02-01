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المنفي يبحث مع شكشك تحسين أداء مؤسسات الدولة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 03:55 مساء
المنفي يبحث مع شكشك تحسين أداء مؤسسات الدولة
لقاء المنفي وشكشك في طرابلس، 1 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)
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بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ملفات خاصة بالشأن العام.

وقال المجلس الرئاسي في بيان مقتضب، إن اللقاء تطرق إلى سبل تحسين أداء مؤسسات الدولة، دون أن يكشف مزيدًا من التفاصيل.

- شكشك وعون يتفقان على مناقشة آليات تطوير قطاع النفط ومراجعة الاتفاقات مع المؤسسة الوطنية
- شكشك وبن قدارة يتفقان على تكليف مكتب دولي لفحص وتدقيق بعض الاتفاقات والعقود وعمليات مؤسسة النفط
- عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط يرد على شبهات حول مشروع الطاقة مع «إيني»
- عون: ليبيا تتحمل نصف قيمة الاستثمار في مشروع الطاقة مع «إيني»

وأمس الثلاثاء، اتفق خالد شكشك مع وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، على «عقد اجتماع لاحق بحضور وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، واللجان الفنية المختصة؛ لمناقشة الآليات الممكنة لتطوير القطاع ومراجعة الاتفاقات بما يضمن أعلى مستوى من الإفصاح والشفافية».

وقال ديوان المحاسبة في بيان، إن شكشك وعون ناقشا كذلك وجهة نظر وزارة النفط والغاز حول الاتفاقات النفطية وأثرها على معدلات الإنتاج، وملاحظات الديوان حول أداء الوزارة وبعض الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النفط.

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