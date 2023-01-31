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شكشك وعون يتفقان على مناقشة آليات تطوير قطاع النفط ومراجعة الاتفاقات مع المؤسسة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 يناير 2023, 05:58 مساء
شكشك وعون يتفقان على مناقشة آليات تطوير قطاع النفط ومراجعة الاتفاقات مع المؤسسة الوطنية
لقاء شكشك وعون، الثلاثاء 31 يناير 2023. (ديوان المحاسبة)
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اتفق رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون على «عقد اجتماع لاحق بحضور وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، واللجان الفنية المختصة؛ لمناقشة الآليات الممكنة لتطوير القطاع ومراجعة الاتفاقات بما يضمن أعلى مستوى من الإفصاح والشفافية»، وفق ديوان المحاسبة.

وقال الديوان عبر صفحته على «فيسبوك» إن عون وشكشك ناقش خلال لقائهما، مساء اليوم الثلاثاء، وجهة نظر وزارة النفط والغاز حول الاتفاقات النفطية وأثرها على معدلات الإنتاج، وملاحظات الديوان حول أداء الوزارة وبعض الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النفط.

آليات اختيار المراجعين لحسابات مؤسسة النفط
كما تناول الاجتماع الذي عُقِد بمقر ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس آلية اختيار المراجعين الخارجيين لمراجعة حسابات المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة وفق ما نصت عليه القوانين المنظمة لقطاع النفط.

وأمس الإثنين، اتفق شكشك، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة «على تكليف مكتب استشاري دولي من قبل الديوان، للمساندة في عمليات فحص وتدقيق بعض الاتفاقات والعقود والعمليات القائمة عليها» مؤسسة النفط، وفق ديوان المحاسبة.

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وجاء الاتفاق بعدما ناقش شكشك مع بن قدارة الميزانية الاستثنائية لقطاع النفط وأثرها على معدلات الإنتاج، بإلإضافة إلى ملف المحروقات، والإجراءات المتعلقة بمراجعة الاتفاقات، وذلك بحضور الإدارات المختصة بالديوان.

شكشك يطالب بسياسة واضحة في عمليات مؤسسة النفط
وطالب شكشك خلال الاجتماع المؤسسة الوطنية للنفط بضرورة التركيز على الإنفاق التنموي وتحسين معدلات الإنتاج و«ضرورة الالتزام بسياسة واضحة في عمليات القيد والتوريد والتوزيع، وضمان تغطية الاحتياج الفعلي والحد من ظاهرة التهريب».

وأكد شكشك اهتمام ديوان المحاسبة ومتابعته قطاع النفط «باعتباره المسؤول عن المورد الأساسي للميزانية العامة، لاسيما بعد تخصيص ميزانية استثنائية لتطوير القطاع ما يتطلب المتابعة باستمرار».

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