تدريب ضباط الهندسة العسكرية على استخدام الروبوت والإسعافات الأولية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش، اليوم الثلاثاء، بدء دورتين تدريبيتين لعدد من ضباط وضباط الصف التابعين لإدارة الهندسة العسكرية على استخدام «الروبوت» وكذلك دورة إسعافات أولية متقدمة لعدد من ضباط الصف التابعين للإدارة، وذلك بالتعاون البعثة «الليبية - الإيطالية» للتدريب في ليبيا.

وأوضحت رئاسة الأركان العامة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الدورتين المقامتين داخل مقر إدارة الهندسة العسكرية تهدفان إلى مواكبة تطور التدريب الحديث في مجال نزع الألغام والمفخخات والعبوات المبتكرة.

- بالصور: تدريب في «الهندسة العسكرية» لنزع الألغام والمفخخات بـ«الروبوت»

وأضافت أن هذه الدورات التدريبية تقوم بتطبيق العديد من طرق التعلُّم الحديثة، منها التعلُّم الجماعي، وهذا يتيح فرصة الاندماج والتعاون المشترك، واكتساب مهارات العمل الجماعي، وأيضًا يخلق هذا النظام جوًا من التحفيز والإبداع والمنافسة الجيدة.

الدورة التدريبية لضباط الهندسة العسكرية على الروبوت. (رئاسة الركان العامة)

الدورة التدريبية لضباط الهندسة العسكرية على الروبوت. (رئاسة الركان العامة)