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بالصور: تدريب في «الهندسة العسكرية» لنزع الألغام والمفخخات بـ«الروبوت»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 يناير 2023, 02:29 مساء
بالصور: تدريب في «الهندسة العسكرية» لنزع الألغام والمفخخات بـ«الروبوت»
مدرب إيطالي خلال تدريب على نزع الألغام بـ«الروبوت» في الإدارة الهندسة العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، 30 يناير 2023. (إدارة الهندسة العسكرية)
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نظمت إدارة الهندسة العسكرية «معسكر التكبالي» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية دورة تدريبية بـ«الروبوت»، لمواكبة تطور التدريب الحديث في مجال نزع الألغام والمفخخات والعبوات المبتكرة .

وحسب الصفحة الرسمية للإدارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جرى تنظيم الدورة بالتعاون مع البعثة الليبية الإيطالية للتدريب في ليبيا، واستهدفت عددا من الضباط وضباط الصف التابعين لإدارة الهندسة العسكرية.

تعاون ليبي إيطالي في نزاع الألغام
وعقب حرب العاصمة طرابلس، وتحديدا في يونيو العام 2020، بدأت حكومة الوفاق الوطني السابقة تعاونا ثنائيا مع الجانب الإيطالي لإزالة الألغام جنوب العاصمة طرابلس، وذلك «في إطار التعاون والتنسيق بين ليبيا وإيطاليا».

من التدريب على نزع الألغام بـ«الروبوت» في الإدارة الهندسة العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، 30 يناير 2023. (إدارة الهندسة العسكرية)
من التدريب على نزع الألغام بـ«الروبوت» في الإدارة الهندسة العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، 30 يناير 2023. (إدارة الهندسة العسكرية)
من التدريب على نزع الألغام بـ«الروبوت» في الإدارة الهندسة العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، 30 يناير 2023. (إدارة الهندسة العسكرية)
من التدريب على نزع الألغام بـ«الروبوت» في الإدارة الهندسة العسكرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، 30 يناير 2023. (إدارة الهندسة العسكرية)
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