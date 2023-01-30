بالصور: افتتاح مركز صحي في خلة الفرجان

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، صباح اليوم الإثنين، المركز الصحي المقريف بمنطقة خلّة الفرجان، المستحدث جنوب العاصمة طرابلس، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لأهالي المنطقة.

ويضم المركز الصحي عيادات خارجية في تخصصات النساء والولادة والأطفال والصحة العامة والأسنان وفق بيان صادر عن الوزارة.

أبوجناح: دعم المناطق المتضررة من الحروب

وأكد وزير الصحة دعم الوزارة للنهوض بالخدمات الطبية بالمناطق المحيطة بالعاصمة، خصوصا المناطق المتضررة من الحروب والصراعات المسلحة. وجرى افتتاح المركز بحضور مسؤولين من وزارة الصحة، وعميد بلدية عين زارة، ومدير إدارة الخدمات الصحية طرابلس، وعدد من أعيان ومسؤولي البلدية.

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وفي الرابع من يناير، افتتح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف، المركز الصحي شهداء جنزور بعد توقف مشروع إنشاء المركز أكثر من ثلاث سنوات.

من افتتاح المركز الصحي المقريف بخلة الفرجان بالعاصمة طرابلس، 30 يناير 2023. (وزارة الصحة)

أبوجناح خلال افتتاح المركز الصحي المقريف بخلة الفرجان بالعاصمة طرابلس، 30 يناير 2023. (وزارة الصحة)