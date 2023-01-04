أبوجناح يفتتح مركزا صحيا في جنزور

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، المركز الصحي شهداء جنزور، صباح اليوم الأربعاء، بعد توقف مشروع إنشاء المركز أكثر من ثلاث سنوات.

جاء ذلك بحضور مسؤولي البلدية والمرافق والخدمات الصحية في جنزور، حسب بيان وزارة الصحة على صفحتها في موق التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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واستكملت أعمال صيانة وتجهيز المركز وفق أحدث المواصفات؛ حيث يضم وحدة للتطعيمات وعيادات خارجية في تخصصات العيون والصحة العامة والأطفال والنساء والولادة والأنف والأذن والحنجرة والسكر وقسمًا للعلاج الطبيعي.