  • Alwasat News
Atwasat

ضبطتها إسبانيا.. هل نقلت سفينة الماشية «أوريون في» الكوكايين إلى ليبيا؟

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 يناير 2023, 10:46 مساء
ضبطتها إسبانيا.. هل نقلت سفينة الماشية «أوريون في» الكوكايين إلى ليبيا؟
السلطات الإسبانية تقطر سفينة الماشية «أوريون في» عقب ضبط الكوكايين (تويتر)
alwasat radio

أعلنت الشرطة الإسبانية مصادرة 4.5 طن من الكوكايين بعد مداهمة سفينة لنقل الماشية قبالة جزر الكناري الأسبوع الماضي، وهي السفينة التي كشف الجهاز الأمني أنها سبق لها أن توقفت في موانئ 12 دولة، بما فيها ليبيا قبل مداهمتها يوم الثلاثاء الماضي.

وكشفت الشرطة الإسبانية أنها ألقت القبض على 28 شخصًا من أفراد طاقم السفينة قادمين من 9 دول، وفق ما نقلت جريدة «إل باييس» الإسبانية الأحد.

وحسب بيان للشرطة فإن الكوكايين المصادر تبلغ قيمته السوقية أكثر من 150 مليون دولار، وكان مخبأً بين 1750 رأسًا من الماشية، مبينة أن المنظمات الدولية تجد طرقًا جديدة لنقل المخدرات من أميركا اللاتينية إلى أوروبا، وهذه المرة من خلال استخدام الماشية ليصعب تفتيشها وضبطها.

رحلات «أوريون في» المشبوهة
والسفينة المسماة «أوريون في» كانت تبحر تحت علم البلد الأفريقي توغو قادمة من كولومبيا. وواصلت الشرطة، حسب الجريدة الإسبانية، أن الناقلة كانت تحت المراقبة منذ 2020 للاشتباه في نقلها كميات كبيرة من المخدرات في جميع أنحاء العالم، فقد سبق لها أن حملت شحنات إلى دول مثل ليبيا وأنغولا والسعودية وويلمستاد (عاصمة جزر الأنتيل الهولندية) ومصر والإمارات وهونغ كونغ والعراق وإسرائيل والأردن وماكاو والكويت وقطر.

- ضبط وافد بحوزته مواد متفجرات وأكثر من 4 كلغ من مخدر الكوكايين والحشيش في بنغازي

وسبق للشرطة الإسبانية أن فتشت السفينة، إلا أنها لم تعثر على أي مخدرات، لكن قبل أسبوع نفذت الشرطة عملية مشابهة صادرت على إثرها 4.5 طن من الكوكايين على متن سفينة كانت أيضًا تحت علم توغو، وكانت تنقل البن.

تقرير أممي: سواحل ليبيا منفذ لتهريب المخدرات
ومطلع العام الماضي، كشف تقرير أممي أن ليبيا وسواحلها لم تعد منطلقًا لقوافل الهجرة إلى الضفة الأخرى من المتوسط فقط؛ وإنما صارت منفذًا رئيسيًا لتهريب المخدرات بأنواعها ومن بينها الكوكايين، انطلاقًا من المغرب أو منطقة الساحل، وهي القضية التي باتت تشكل تحديًا أمام جميع دول غرب وشمال القارة السمراء.

وتتبّع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقريره، طرق وصول مخدر الحشيش من المغرب إلى أوروبا باستخدام دول المنطقة، معتبرًا أنه بين الأرباح المتحققة وانهيار دول الساحل تزدهر طرق المخدرات هناك أكثر فأكثر بشكل لم يسبق له مثيل، رغم صعوبة تحديد المستوى الحقيقي للاتجار ومبالغ الأرباح المحققة بدقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد المصري لكرة القدم يوقف التعامل مع مرتضى منصور

الاتحاد المصري لكرة القدم يوقف التعامل مع مرتضى منصور
خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي

خاص إلى قناة «الوسط».. المصلي يتمسك بمشروعه ويرفض إدارة المنتخب الليبي
«آس» الإسبانية: عودة قريبة لزيدان في عالم التدريب

«آس» الإسبانية: عودة قريبة لزيدان في عالم التدريب
«ستاندرد أند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني عند «B» بنظرة مستقبلية مستقرة

«ستاندرد أند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني عند «B» بنظرة مستقبلية مستقرة
ديوكوفيتش بطل تنس أستراليا للمرة العاشرة ويعادل الرقم القياسي لنادال في «الغراند سلام»

ديوكوفيتش بطل تنس أستراليا للمرة العاشرة ويعادل الرقم القياسي لنادال في «الغراند...
اتحاد المزارعين في إيطاليا ينتظر وصول 82.7 ألف عامل موسمي من خارج الاتحاد الأوروبي

اتحاد المزارعين في إيطاليا ينتظر وصول 82.7 ألف عامل موسمي من خارج الاتحاد ...
تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط

تعرفي على مميزات وعيوب قدور الضغط
لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة

لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة
بوسطن يحبط جيمس وليكرز في «كلاسيكو» دوري السلة الأميركي

بوسطن يحبط جيمس وليكرز في «كلاسيكو» دوري السلة الأميركي
بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم

بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم
إيران تعلن التصدي لهجوم بطائرات مسيرة استهدف موقعا عسكريا

إيران تعلن التصدي لهجوم بطائرات مسيرة استهدف موقعا عسكريا
إنتر يتخطى كريمونيزي بثنائية ويصعد للمركز الثاني بالدوري الإيطالي

إنتر يتخطى كريمونيزي بثنائية ويصعد للمركز الثاني بالدوري الإيطالي
وصفتها بـ«المهمة الإيجابية».. ميلوني تكشف مخرجات زيارتها لطرابلس

وصفتها بـ«المهمة الإيجابية».. ميلوني تكشف مخرجات زيارتها لطرابلس
أليغري: كيكي سيغادر الفريق وبوجبا وفلاهوفيتش جاهزان

أليغري: كيكي سيغادر الفريق وبوجبا وفلاهوفيتش جاهزان
القبض على عضو في تشكيل عصابي يسرق المحال والمواطنين تحت تهديد السلاح بطرابلس

القبض على عضو في تشكيل عصابي يسرق المحال والمواطنين تحت تهديد السلاح بطرابلس
سفير أوكرانيا في باريس: وعود بتسليم كييف 321 دبابة ثقيلة

سفير أوكرانيا في باريس: وعود بتسليم كييف 321 دبابة ثقيلة
هندوراس تفقد «بيغ بوي» أشهر زرافة

هندوراس تفقد «بيغ بوي» أشهر زرافة
فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة

فيديو صادم لتعرض أميركي أسود للضرب على يد الشرطة يزيد الغضب في الولايات المتحدة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الداخلية»: وقف تعديات على مشروع محطة مياه عين زارة
«الداخلية»: وقف تعديات على مشروع محطة مياه عين زارة
بلينكن: الحفاظ على وحدة ليبيا لن يتحقق إلا بالانتخابات
بلينكن: الحفاظ على وحدة ليبيا لن يتحقق إلا بالانتخابات
عون: ليبيا تتحمل نصف قيمة الاستثمار في مشروع الطاقة مع «إيني»
عون: ليبيا تتحمل نصف قيمة الاستثمار في مشروع الطاقة مع «إيني»
حكومة باشاغا وشركة الكهرباء تتفقان على استكمال المشاريع المتوقفة قبل الذروة الصيفية
حكومة باشاغا وشركة الكهرباء تتفقان على استكمال المشاريع المتوقفة ...
ضبطتها إسبانيا.. هل نقلت سفينة الماشية «أوريون في» الكوكايين إلى ليبيا؟
ضبطتها إسبانيا.. هل نقلت سفينة الماشية «أوريون في» الكوكايين إلى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
انخفاض الدولار واليورو مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
انخفاض الدولار واليورو مقابل الدينار الليبي في السوق ......
المنقوش تؤكد على دور وزارة الخارجية في الإسراع بإقرار القاعدة الدستورية
المنقوش تؤكد على دور وزارة الخارجية في الإسراع بإقرار ......
حكومة باشاغا تتخذ 5 قرارات في اجتماعها الأول لسنة 2023
حكومة باشاغا تتخذ 5 قرارات في اجتماعها الأول لسنة 2023...
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
المزيد
أرحومة: مصادرة ممتلكات «لايكو» مخالف لاتفاقية موقعة بين ليبيا أفريقيا الوسطى
أرحومة: مصادرة ممتلكات «لايكو» مخالف لاتفاقية موقعة بين ......
شاهد في «وسط الخبر»: ماذا تريد القارة الأفريقية من ليبيا؟
شاهد في «وسط الخبر»: ماذا تريد القارة الأفريقية من ليبيا؟...
عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط يرد على شبهات حول مشروع الطاقة مع «إيني»
عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط يرد على شبهات حول مشروع الطاقة مع......
ضبطتها إسبانيا.. هل نقلت سفينة الماشية «أوريون في» الكوكايين إلى ليبيا؟
ضبطتها إسبانيا.. هل نقلت سفينة الماشية «أوريون في» الكوكايين......
حكومة باشاغا وشركة الكهرباء تتفقان على استكمال المشاريع المتوقفة قبل الذروة الصيفية
حكومة باشاغا وشركة الكهرباء تتفقان على استكمال المشاريع ......
المزيد