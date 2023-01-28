رئيس «إيني»: توقيع اتفاق الطاقة مع ليبيا لحظة تاريخية عظيمة

القاهرة - بوابة الوسط

وصف الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي، توقيعه على اتفاق تطوير حقلي «استراكشنر A» و «استراكشنر B» مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة،بأنها لحظة تاريخية، مشيرا إلى أن ليبيا كانت أولى محطات عمله خارج إيطاليا، وذلك في حقل البوري، العام 1980.

وأضاف ديسكالزي في كلمة على هامش توقيع مراسم الاتفاق، في طرابلس، اليوم السبت، لقد «تمكنا من التوصل إلى اتفاق اقتصادي من أجل تطوير الإمكانيات الضخمة في هذا المجال بقيمة تصل إلى8 مليارات يورو، بما يفي بجزء كبير من متطلبات الطاقة، وسيغطي ثلث ما يتعلق بالتصدير» الخاص بإيطاليا.

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أهم اتفاق خلال آخر 20 سنة

وتابع: «هذا أهم اتفاق في العشرين سنة الأخيرة بين البلدين، وهو يتعلق باكتشافات تمت منذ زمن بعيد»، معتبرًا أن الاتفاق لن يشمل الإمكانيات والموارد الليبية، بل يشمل جوانب مهنية متعلقة بتبدال الخبرات والتدريب، خاصة بالنسبة إلى الشركات الإيطالية التي ستأتي للعمل في ليبيا، بالإضافة إلى فتح الباب أمام مجال استثمارات أخرى في ليبيا لمضاعفة إنتاج الطاقة.

حضر توقيع الاتفاق بجانب الدبيبة، كل من وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، والداخلية عماد الطرابلس، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.