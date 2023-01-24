ارتفاع إنتاج منظومة «الحساونة - سهل الجفارة» من المياه إلى 1.2 مليون متر مكعب يوميا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة «الحساونة - سهل الجفارة» ارتفاع الإنتاج اليومي للمنظومة بنحو 200 ألف متر مكعب، ليصل إلى 1.2 مليون متر مكعب، كما تجاوز الإنتاج السنوي 67 مليون متر مكعب بزيادة 22% مقارنة بالعام 2021.

وأرجعت المنظومة الطفرة في الإنتاج إلى استقرار الإمداد المائي، بعد صيانة صمامات التحكم بالتدفق في الشويرف، وتنفيذ الجزء الأكبر من خطة استخراج وصيانة وتركيب المضخات الغاطسة بالحقول، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن الخطة الموضوعة العام الماضي استهدفت تركيب وإرساء 75 مضخة غاطسة في الحقول، لكن الفرق الفنية بالجهاز تمكنت من تركيب 82 مضخة بزيادة 10% عن المستهدف.