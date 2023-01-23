ملحقا دفاع بريطانيا وإيطاليا يزوران مقبرة ضحايا الحرب العالمية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

زار اليوم الإثنين ملحقا دفاع بريطانيا وإيطاليا مقبرة ضحايا الحرب العالمية الثانية في طرابلس، ووضعا إكليلا من الزهور «تقديرا لكل من ضحوا بحياتهم في هذه الحرب»، وفق بيان صادر عن السفارة البريطانية لدى ليبيا.



وقال الملحق العسكري البريطاني العقيد بحار كريستفور أوفلاهرتي خلال الزيارة «نقف هنا اليوم كحلفاء وأصدقاء لنتذكر تضحيات زملائنا الذين ماتوا العام 1943 أثناء الحملة العسكرية في ليبيا».

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الملحق العسكري البريطاني: نأمل أن يعود الاستقرار إلى ليبيا

وأعرب الملحق العسكري البريطاني عن أمله في أن تعود ليبيا «مرة أخرى إلى حالة السلام والاستقرار والازدهار، وأن تكون تضحيات القوات الليبية العام 1943، التي مهدت لاستقلال ليبيا العام 1951، تؤتي بثمارها على هذه الأمة الجميلة ذات السيادة».

وفي 23 يناير 1943، دخل الجيش الثامن البريطاني للمشير مونتغمري جنبا إلى جنب مع فرقة متكاملة من القوات الليبية إلى طرابلس ليحلوا محل القوات الإيطالية.

من زيارة الملحقين العسكريين البريطاني والإيطالي لمقبرة ضحايا الحرب العالمية الثانية في طرابلس، 23 يناير 2023. (السفارة البريطانية لدى ليبيا)

من زيارة الملحقين العسكريين البريطاني والإيطالي لمقبرة ضحايا الحرب العالمية الثانية في طرابلس، 23 يناير 2023. (السفارة البريطانية لدى ليبيا)