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عقيلة: أمام البعثة الأممية اقتراح بآليات تشكيل الحكومة الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 12:25 مساء
عقيلة: أمام البعثة الأممية اقتراح بآليات تشكيل الحكومة الجديدة
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. (أرشيفية: تسجيل مصور)
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قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن «أمام بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا مقترحا حول آليات تشكيل الحكومة الجديدة»، مشيرا إلى أن «فرصة إيجاد حكومة جديدة لا تزال قائمة».

ونقلت صفحة الناطق باسم مجلس النواب عن عقيلة صالح قوله، إن «الانتخابات لا بد أن تكون في ظل حكومة واحدة»، لافتا إلى أنها «ليست غاية، إنما هي وسيلة لإرساء الاستقرار في البلاد».

عقيلة: نرفض عمل الحكومة في طرابلس
وأضاف رئيس مجلس النواب أن «عمل الحكومة من طرابلس يعني أنها ستكون تحت رحمة المجموعات المسلحة.. وهو أمر نرفضه»، وأشار في الوقت نفسه إلى أنه أبلغ رئيس المجلس الرئاسي أن «الحكومة الشرعية هي التي يعتمدها مجلس النواب»، حسب ما نقلت الصفحة عن تصريحات تلفزيونية لم يحدد مصدرها. 

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وفي الشهر الماضي، نفت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ما وصفته بـ«التقارير الزائفة»، التي تزعم تخطيط رئيسها عبدالله باتيلي، للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة. واعتبرت البعثة في بيان لها (الأربعاء) أن «هذا النوع من الأخبار الكاذبة يستهدف إرباك العملية السياسية الجارية، وإحداث خلط بشأن دورها»، الذي أوضحت أنه «لا يتمثل في فرض وصفة للحل، وإنما يقضي بتشجيع ودعم حل ليبي– ليبي».

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