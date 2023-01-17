أوردمان يبحث مع عقيلة في بنغازي «بناء الوحدة ورأب الخلافات»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث القائم بالأعمال بالسفارة الأميركية لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في بنغازي اليوم الثلاثاء، «أهمية بناء الوحدة ورأب صدع الخلافات لخدمة مصالح الشعب الليبي».

وقال أوردمان «جمعني لقاء برئيس مجلس النواب عقيلة صالح في بنغازي اليوم لمناقشة أهمية بناء الوحدة ورأب صدع الخلافات لخدمة مصالح الشعب الليبي، بما في ذلك تحقيق مطلبه في اختيار قادته الذي طال انتظاره»، حسب ما نقل عنه حساب السفارة الأميركية على موقع «تويتر».

- واشنطن تدعم بـ«قوة» دعوة باتيلي للتوافق حول تحديد جدول زمني للانتخابات

- بعد إعلان عقيلة والمشري.. نورلاند: ليس هناك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر للانتخابات

بعد إعلان المشري وعقيلة.. البعثة الأممية تحث «النواب» و«الدولة» على سرعة التوصل إلى اتفاق «كامل ونهائي»

- عقيلة: نقطة الخلاف في ترشح مزدوجي الجنسية

- عقيلة: لا يحق لمجلس الدولة إصدار وثيقة أو إعلان دستوري.. ولن نقع تحت رحمة أحد

ويأتي اللقاء بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة دعمها بـ«قوة» دعوة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بثعة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، إلى «توافق وطني» في ليبيا حول تحديد جدول زمني واضح للانتخابات. وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مطلع الشهر الجاري مجلسي النواب والأعلى للدولة بـ«قوة» على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي؛ بما في ذلك حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد.