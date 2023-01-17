  • Alwasat News
Atwasat

أوردمان يبحث مع عقيلة في بنغازي «بناء الوحدة ورأب الخلافات»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 05:05 مساء
أوردمان يبحث مع عقيلة في بنغازي «بناء الوحدة ورأب الخلافات»
لقاء أوردمان في بنغازي مع عقيلة، 17 يناير 2023. (حساب السفارة الأميركية على تويتر)
alwasat radio

بحث القائم بالأعمال بالسفارة الأميركية لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في بنغازي اليوم الثلاثاء، «أهمية بناء الوحدة ورأب صدع الخلافات لخدمة مصالح الشعب الليبي».

وقال أوردمان «جمعني لقاء برئيس مجلس النواب عقيلة صالح في بنغازي اليوم لمناقشة أهمية بناء الوحدة ورأب صدع الخلافات لخدمة مصالح الشعب الليبي، بما في ذلك تحقيق مطلبه في اختيار قادته الذي طال انتظاره»، حسب ما نقل عنه حساب السفارة الأميركية على موقع «تويتر».

- واشنطن تدعم بـ«قوة» دعوة باتيلي للتوافق حول تحديد جدول زمني للانتخابات
- بعد إعلان عقيلة والمشري.. نورلاند: ليس هناك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر للانتخابات
بعد إعلان المشري وعقيلة.. البعثة الأممية تحث «النواب» و«الدولة» على سرعة التوصل إلى اتفاق «كامل ونهائي»
- عقيلة: نقطة الخلاف في ترشح مزدوجي الجنسية
- عقيلة: لا يحق لمجلس الدولة إصدار وثيقة أو إعلان دستوري.. ولن نقع تحت رحمة أحد

ويأتي اللقاء بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة دعمها بـ«قوة» دعوة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بثعة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، إلى «توافق وطني» في ليبيا حول تحديد جدول زمني واضح للانتخابات. وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مطلع الشهر الجاري مجلسي النواب والأعلى للدولة بـ«قوة» على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي؛ بما في ذلك حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط

كاريكاتير خيري - الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط
انهيار الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي ليس «حتميا»

انهيار الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي ليس «حتميا»
مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني جولات «الشان»

مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني جولات «الشان»
«خليجي 25»: العراق يواجه عمان في المباراة النهائية

«خليجي 25»: العراق يواجه عمان في المباراة النهائية
المغربية صابرينة بلفقيه تتخطى حاجز المليونيّ مشاهدة بـ«حبيبي انتا» (فيديو)

المغربية صابرينة بلفقيه تتخطى حاجز المليونيّ مشاهدة بـ«حبيبي انتا» (فيديو)
البنك الدولي: 60% من أشد بلدان العالم فقرا في حالة مديونية حرجة أو معرضة لها

البنك الدولي: 60% من أشد بلدان العالم فقرا في حالة مديونية حرجة أو معرضة لها
علماء بيرو يكتشفون نوعا جديدا من السحالي

علماء بيرو يكتشفون نوعا جديدا من السحالي
عدد سكان الصين يتراجع للمرة الأولى منذ 60 عاما

عدد سكان الصين يتراجع للمرة الأولى منذ 60 عاما
الـ«بتكوين» تنتعش وتتخطى عتبة 20 ألف دولار

الـ«بتكوين» تنتعش وتتخطى عتبة 20 ألف دولار
تقرير «البقاء للأغنى»: ثلثا الثروات الجديدة بالعالم في يد 1% فقط من البشر بثروة قيمتها 26 تريليون دولار

تقرير «البقاء للأغنى»: ثلثا الثروات الجديدة بالعالم في يد 1% فقط من البشر بثروة ...
الأهلي بنغازي يتعادل وديا مع بتروجيت في القاهرة (صور)

الأهلي بنغازي يتعادل وديا مع بتروجيت في القاهرة (صور)
شاهد: ضربة قوية لمافيا صقلية.. الشرطة الإيطالية توقف أخطر مطلوبي المافيا

شاهد: ضربة قوية لمافيا صقلية.. الشرطة الإيطالية توقف أخطر مطلوبي المافيا
نتائج محتشمة في دوري السلة الليبي

نتائج محتشمة في دوري السلة الليبي
حارس السويحلي السابق المحيشي: الدعم المباشر سبب للفساد في الأندية

حارس السويحلي السابق المحيشي: الدعم المباشر سبب للفساد في الأندية
كوكايين أميركا الجنوبية وعنف الكارتلات يجتاحان أوروبا

كوكايين أميركا الجنوبية وعنف الكارتلات يجتاحان أوروبا
كوكايين أميركا الجنوبية وعنف الكارتلات يجتاحان أوروبا

كوكايين أميركا الجنوبية وعنف الكارتلات يجتاحان أوروبا
باتيلي: اجتماع دول جوار جنوب ليبيا خلال أسابيع لبحث سبل إخراج المرتزقة

باتيلي: اجتماع دول جوار جنوب ليبيا خلال أسابيع لبحث سبل إخراج المرتزقة
أتالانتا يسجل نتيجة كبيرة بثمانية في الدوري الإيطالي

أتالانتا يسجل نتيجة كبيرة بثمانية في الدوري الإيطالي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عقيلة: نقطة الخلاف في ترشح مزدوجي الجنسية
عقيلة: نقطة الخلاف في ترشح مزدوجي الجنسية
سلطنة المسماري: لابد من دمج حكومتي الدبيبة وباشاغا تمهيدا للانتخابات
سلطنة المسماري: لابد من دمج حكومتي الدبيبة وباشاغا تمهيدا ...
عقيلة: أمام مجلس الدولة 15 يوما للرد على «النواب» بشأن القاعدة الدستورية
عقيلة: أمام مجلس الدولة 15 يوما للرد على «النواب» بشأن القاعدة ...
«النواب» يوافق على تشكيل لجان موقتة للتصدي للانسداد السياسي
«النواب» يوافق على تشكيل لجان موقتة للتصدي للانسداد السياسي
أوردمان يبحث مع عقيلة في بنغازي «بناء الوحدة ورأب الخلافات»
أوردمان يبحث مع عقيلة في بنغازي «بناء الوحدة ورأب الخلافات»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة
شاهد: حفل تخرج الدفعة 36 من طلاب كلية ضباط الشرطة...
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي لمدة أسبوعين
إيقاف الدراسة لطلاب رياض الأطفال وحتى الصف الخامس في بنغازي ......
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين
مؤسسة النفط تعلن تعيين عدد من الخريجين...
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر الإثنين
إقفال الطرق المحيطة بميدان الشهداء في طرابلس بداية من فجر ......
المقريف: التعليم الإلكتروني الإلزامي يسهم في حل مشكلة الاكتظاظ الطلابي
المقريف: التعليم الإلكتروني الإلزامي يسهم في حل مشكلة ......
المزيد
إيطاليا تؤيد التوصل إلى اتفاق بين مصر وتركيا يساعد ليبيا على إجراء الانتخابات
إيطاليا تؤيد التوصل إلى اتفاق بين مصر وتركيا يساعد ليبيا على......
الدبيبة يستقبل رئيس جهاز المخابرات التركية
الدبيبة يستقبل رئيس جهاز المخابرات التركية...
مباحثات أمنية موسعة بين ليبيا وتونس لاستكمال معالجة قوائم تشابه الأسماء
مباحثات أمنية موسعة بين ليبيا وتونس لاستكمال معالجة قوائم ......
أوردمان يبحث مع عقيلة في بنغازي «بناء الوحدة ورأب الخلافات»
أوردمان يبحث مع عقيلة في بنغازي «بناء الوحدة ورأب الخلافات»...
«النواب» يوافق على تشكيل لجان موقتة للتصدي للانسداد السياسي
«النواب» يوافق على تشكيل لجان موقتة للتصدي للانسداد السياسي...
المزيد