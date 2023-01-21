ضبط 122 سيارة دون لوحات في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن قسم مرور عين زارة، اليوم السبت، من ضبط 122 سيارة دون لوحات معدنية.

وقالت مديرية أمن طرابلس في بيان مقتضب، إن هذه السيارات ضبطت داخل الحدود الإدارية لبلدية عين زارة وشملت مخالفاتها عدم وجود رخص قيادة، وعدم استكمال إجراءتها القانونية.

- حجز 30 مركبة لا تحمل لوحات معدنية في القوارشة

- ضبط 143 سيارة دون لوحات في أبوسليم

- ضبط 100 سيارة دون لوحات في طرابلس

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مديرية أمن بنغازي حجز أكثر من 30 مركبة لا تحمل لوحات معدنية بالإضافة للمركبات التي يقودها الأجانب بدون إجراءات في نطاق مركز شرطة القوارشة.

ضبط سيارات دون لوحات في زارة، 21 يناير 2023. (مديرية أمن طرابلس)

ضبط سيارات دون لوحات في زارة، 21 يناير 2023. (مديرية أمن طرابلس)