حجز 30 مركبة لا تحمل لوحات معدنية في القوارشة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي حجز أكثر من 30 مركبة لاتحمل لوحات معدنية بالإضافة للمركبات التي يقودها الأجانب بدون إجراءات في نطاق مركز شرطة القوارشة.

حجز كل هذه المركبات في بنغازي

وأشارت المديرية في بيان صحفي إلى «حجز كل هذه المركبات وتسليمها لقسم المرور والتراخيص بمُديرية أمن بنغازي».

- ضبط 143 سيارة دون لوحات في أبوسليم

- ضبط 100 سيارة دون لوحات في طرابلس

- ضبط 105 سيارات دون لوحات في طرابلس

واستهدفت الحملة المركبات التي تسير على الطرقات العامة دون لوحات معدنية للحد من الجريمة، إذ أن أغلب عمليات السطو والسرقة تنفذها مركبات لاتحمل لوحات معدنية، حسب المديرية.

حملة مرورية على السيارات المخالفة في القوارشة، 21 يناير 2023. (مديرية أمن بنغازي)

حملة مرورية على السيارات المخالفة في القوارشة، 21 يناير 2023. (مديرية أمن بنغازي)