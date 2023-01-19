«الحكم المحلي» تتكفل بنقل أطفال مصابين بضمور العضلات من طبرق إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تكفلها بنقل أطفال مصابين بمرض ضمور العضلات من مدينة طبرق إلى العاصمة طرابلس، لعرضهم على أطباء متخصصين، وتقديم العلاج لهم داخليا.

واستقبل فريق مكلف من الوزارة الأطفال في مطار معيتيقة الدولي، أمس الأربعاء، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حالات ضمور العضلات

وفي السابع من فبراير العام الماضي، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة تسجيل 1600 حالة مصابة بضمور العضلات في جميع مناطق ليبيا، حيث شرعت حينها في إعداد تقارير أولية حول المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج بالخارج، وإيفادهم حسب الأولوية.

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كما كشفت الوزارة في يناير من العام نفسه تخصيص 100 مليون دولار لعلاج مرضى ضمور العضلات.

نقل أحد الأطفال المصابين بضمور في العضلات في سيارة إسعاف بمطار معيتيقة، 18 يناير 2023، (الحكم المحلي)

نقل أحد الأطفال المصابين بضمور في العضلات في سيارة إسعاف بمطار معيتيقة، 18 يناير 2023، (الحكم المحلي)

سيارات الإسعاف التي كانت في انتظار الأطفال بمطار معيتيقة.