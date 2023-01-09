«الإمداد الطبي» يبدأ توزيع أدوية ضمور العضلات

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية إن جهاز الإمداد الطبي بدأ توزيع أدوية ضمور العضلات لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الجهاز شرع في توزيع الأدوية على «مستشفى الجامعي طرابلس، ومستشفى الأطفال طرابلس، ومستشفى الأطفال بنغازي إلى جانب مراكز مصراتة الطبي وبنغازي الطبي».

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ما هو ضمور العضلات؟

يشار إلى أن ضمور العضلات هو مجموعة من الأمراض التي تُسبب ضعف العضلات وفقدان الكتلة العضلية تدريجيًّا، وتعيق الجينات الشاذة (الطفرات) في مرض ضمور العضلات إنتاج البروتينات اللازمة لبناء عضلة سليمة.

وتبدأ أعراض أكثر الأنواع شيوعًا من هذا المرض في مرحلة الطفولة وخصوصا بين الذكور، بينما لا تظهر أعراض الأنواع الأخرى حتى الوصول لمرحلة البلوغ، ويمكن للعقاقير المساعدة في التحكم في الأعراض، وتعطيل تقدم المرض.

أدوية ضمور العضلات. (وزارة الصحة)

أدوية ضمور العضلات. (وزارة الصحة)

أدوية ضمور العضلات. (وزارة الصحة)