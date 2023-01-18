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الدبيبة يتابع انتظام صرف المعاشات الأساسية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 يناير 2023, 04:57 مساء
الدبيبة يتابع انتظام صرف المعاشات الأساسية
اجتماع موسع بحضور الدبيبة في طرابلس، 18 يناير 2023. (حكومة الوحدة)
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تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع موسع صرف المعاشات الأساسية وانتظامها والتعرف على خطة صندوق التضامن الاجتماعي خلال العام 2023.

وضم الاجتماع الذي عُقِد بديوان مجلس الوزراء، لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي، ووزير المالية، خالد المبروك، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، وعددًا من مديري الإدارات بالوزارتين، وفق بيان صادر عن حكومة الوحدة.

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وشدد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة الانتظام في صرف المعاشات الأساسية، وإجراء مسح اجتماعي لكل الفروع حتى يستطيع الصندوق القيام بدوره المناط به والاهتمام بمراكز الإيواء من حيث الصيانة وتوفير الظروف المناسبة في المجالات كافة.

اجتماع موسع بحضور الدبيبة في طرابلس، 18 يناير 2023. (حكومة الوحدة)
اجتماع موسع بحضور الدبيبة في طرابلس، 18 يناير 2023. (حكومة الوحدة)
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