بإشراف تركي.. دورة لإزالة مخلفات الحروب في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، تنظيم دورة تدريبية في مجال «إزالة مخلفات الحروب والألغام والمفخخات المبتكرة» في تاجوراء.

وتستهدف الدورة أشخاصا من ضباط الصف التابعين لإدارة الهندسة العسكرية، وتنظم تحت إشراف بعثة التدريب التركية من أجل مواكبة التطور في مجال التدريب على إزالة مخلفات الحروب، فق بيان صادر عن رئاسة الأركان.

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وحتى نهاية ديسمبر 2021، بلغ العدد الإجمالي لضحايا الألغام ومخلفات الحرب في ليبيا 298 شخصا، منهم 278 رجلا و20 امرأة، وأصيب من هذا العدد 174 شخصا، فيما قتل 124 آخرون، حسب تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

وفي 27 أبريل الماضي، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن نحو 130 شخصا، أغلبهم مدنيون، قتلوا جراء الألغام الأرضية والذخائر المتروكة أو غير المنفجرة في ليبيا، بين 22 مايو 2021 و8 مارس 2022، إضافة إلى إصابة 196 آخرين، حيث وقعت معظم الحوادث في جنوب طرابلس.

دورة لإزالة مخلفات الحروب في تاجوراء، 18 يناير 2023. (رئاسة أركان حكومة الوحدة)

دورة لإزالة مخلفات الحروب في تاجوراء، 18 يناير 2023. (رئاسة أركان حكومة الوحدة)