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الشارف يعرض على باشاغا خطة «العمل» للعام 2023

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 يناير 2023, 02:45 مساء
الشارف يعرض على باشاغا خطة «العمل» للعام 2023
اجتماع باشاغا في سرت مع الشارف، 18 يناير 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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عرض وزير العمل والتأهيل في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالله الشارف، اليوم الأربعاء، على رئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا، خطة الوزارة للعام 2023.

جاء ذلك خلال اجتماع باشاغا بمقر رئاسة الحكومة في مدينة سرت؛ حيث تطرق الطرفان إلى البرنامج التدريبي للوزارة في الداخل والخارج المعد للشباب للمساهمة في تعزيز سوق العمل وتأهيل الخريجين والباحثين عن العمل، وفق بيان صادر عن الحكومة.

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وحسب البيان، فقد عرض الوزير كذلك على باشاغا نتائج زيارته الأخيرة للأردن والتي استهدفت تنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية للخريجين والباحثين عن العمل.

اجتماع باشاغا في سرت مع الشارف، 18 يناير 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
اجتماع باشاغا في سرت مع الشارف، 18 يناير 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
اجتماع باشاغا في سرت مع الشارف، 18 يناير 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
اجتماع باشاغا في سرت مع الشارف، 18 يناير 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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